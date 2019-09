Naši junaki v en glas: 'Naše delo še ni končano, tokrat se ne bomo sprijaznili s finalom'

Slovenci so se v izjemnem polfinalnem obračunu Poljakom oddolžili za poraz na kvalifikacijskem turnirju za OI pred slabim mesecem dni. In to kako! V Stožicah so bili naši odbojkarji od favoriziranih Poljakov boljši v vseh segmentih igre in se zasluženo uvrstili v nedeljski finale v Parizu. A kot naši junaki poudarjajo v en glas, se pravo delo šele začenja. Tokrat uvrstitev v finale ne bo zadostovala, želijo si na sam vrh.