Odštevanje do prvenstva: kje so nastanjeni odbojkarji?

Manj kot 24 ur je še do začetka letošnjega največjega športnega dogodka pri nas – evropskega prvenstva v odbojki. Slovenija ga organizira skupaj s Francijo, Nizozemsko in Belgijo, odbojkarji vseh šestih ekip, ki se bodo pomerili v Stožicah, pa so že v Sloveniji. Nastanjeni bodo v hotelu v Šiški, kakšnih zvezdniških želja niso imeli, so si pa, ker so zelo visoki – tudi več kot dva metra – v kopalnicah zaželeli prhe namesto kadi. "Vsi vemo, da so igralci visoki, tako, da so banje manj zaželjene," je pojasnil Gregor Erbežnik, vodja prodaje v M Hotelu. Kljub visokim gostom, so postelje standardne velikosti: dva metra v dolžino in 90 centimetrov v širino.

Turški reprezentanti pa so imeli za športnike zelo nenavadno željo: sobe za kadilce. Teh pa v hotelu nimajo, zato so jim ponudili le sobe, ki imajo balkone.

Za odbojkarje pripravljajo vsak dan po štiri obroke, ki so bogati z beljakovinami in ogljikovimi hidrati – v glavnem gre za perutnino in testenine.

V hotelu pravijo, da so odbojkarji v primerjavi z drugimi športniki, denimo nogometaši, precej manj zahtevni.

In medtem, ko si športniki delijo sobe, pa v hotelu na drugem koncu mesta odbojkarski uradniki bivajo v razkošnih apartmajih. Po eden v sobi, veliki 40 kvadratnih metrov, kjer sta spalni in dnevni del ločena, prav tako pa sta ločena kopalnica in stranišče. "Posebnost je ta, da hodijo zelo pozno na večerje, odvisno je od zadnje tekme, kdaj se konča v Stožicah. Tako, da jih čakamo tudi do polnoči, enih zjutraj," je pojasnil Emir Haskić, vodja prodaje v Austria Trend Hotelu. Na voljo pa imajo tudi 24-urni fitnes, tako da si lahko ob koncu ali začetku dneva privoščijo malo rekreacije.