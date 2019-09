VIDEO: Razprodana dvorana Stožice prepevala slovensko himno

Eden največjih športnih dogodkov v Sloveniji v letošnjem letu se zaradi slovenskih odbojkarjev spreminja v pravo evforijo. Koža pa se je naježila vsakomur, ki je videl prizor slovenskih navijačev, kako srčno so na tekmi prepevali slovensko zdravljico. Na četrtfinalni spopad z Rusi je našim fantom prišlo vlivat zagon in energijo rekordnih 11.225 gledalcev. Stožice so se spremenile v prizorišče povezanosti, čustev in veselja.

Čeprav na začetku ni kazalo, da bo dvorana Stožice povsem polna, pa so navijači na koncu dokazali, da se zavedajo, da je njihova podpora slovenskim igralcem pomemben del uspešne zgodbe. Že na tekmi proti Rusiji v predtekmovanju je bila dvorana razprodana – ogledalo si jo je 11.000 odbojkarskih navdušencev. Sinoči pa so Stožice prekipevale, padel je rekord. 11.225 gledalcev je prepevalo, bučno navijalo in ponosno zlivalo svojo energijo na igrišče, kjer so jo s pridom srkali naši igralci."Vzdušje je bilo neverjetno, igrali smo skupaj z navijači," včeraj navdušenja ni mogel skriti selektor Alberto Giuliani.

FOTO: Damjan Žibert

Tudi igralec Mitja Gasparini po velikem padcu Rusije ni mogel mimo zavzetih navijačev, ki so v trenutkih, ko je ekipa že utrujen, prava energijska in motivacijska bomba. "Krasna publika, krasno vzdušje," jih je pohvalil takoj po tekmi. "Bilo je tako lepo igrati pred tako publiko, da si lahko samo užival. In to smo tudi pokazali na igrišču. Zmagali smo proti Rusom, ki so verjetno veljali za favorite na tem turnirju," so čustva preplavila odbojkarja Janija Kovačiča. 'Mislim, da gremo do konca. Verjamem v njih!' Po tekmi so našo največjo dvorano v Sloveniji še kar nekaj časa preplavljala čustva. "Nisem pričakoval, da bo šlo tako gladko, ampak ko je cela dvorana tako navijala, je šlo gladko. Naše fantje je res poneslo," je po tekmi dejal eden izmed navijačev za našo televizijo.

Dvorano Stožice so preplavila čustva. FOTO: Damjan Žibert