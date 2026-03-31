Odbojka

Navijači so prepoznali pomembnost tekme: Tivoli bo pokal po šivih

Ljubljana, 31. 03. 2026 16.47 pred 15 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.J. A.M.
ACH Volley

Oranžni odbojkarski zmaji odštevajo ured do začetka povratne tekme polfinala pokala CEV. Ljubljančani so se na prvi tekmi v dvorani Palabanco pomerili z italijansko Piacenzo in tesno izgubili (2:3), kar pomeni, daimajo v pričakovano polnem Tivoliju lepe možnopsti, da se zavihtijo v veliki finale tekmovanja. Prenos četrtek 19.50 na Kanalu A in VOYO.

  • POPkast s kapetanom ACH Volley Tinetom Urnautom
  • Gregor Ropret po tekmi v Piacenzi
  • Kapetan Tine Urnaut po tekmi v Piacenzi
ACH Volley - Piacenza
FOTO: 24ur.com

Na prvi tekmi polfinala pokala CEV sta italijanska Piacenza in slovenski državni prvak ACH Volley Ljubljana odigrala kar pet setov. Po odličnem začetku so ljubljanski odbojkarji popustili ter zaostajali že z 2:0 v nizih, vendar v tretjem in četrtem nizu uprizorili preobrat in o zmagovalcu dvoboja je odločal peti niz. 

Kljub temu, da so se zmage veselili odbojkarji Piacenze, je predstava oranžnih zmajev odlično vabilo in dokaz, da bodo Ljubljančani v četrtek v Tivoliju odkrito napadali napredovanje veliki finale. 

Trener ACH Volleyja Igor Kolaković svojimi varovanci lovi finale pokala CEV.
"Po tekmi v Italiji vsekakor nismo bili zadovoljni, saj nas v Ljubljani čaka povratni obračun, ki bo odločal o potniku v finale. V Piacenzi smo imeli veliko priložnosti, ki jih tudi nismo izkoristili, vendar smo na drugi strani pokazali borbenost in nepopustljivost, za katero smo bili nagrajeni s petim nizom, v katerem pa je odločil servis. Spočili smo se in pripravili na povratno tekmo. Pričakujem, da bodo navijači začutili pomembnost naslednje tekme in napolnili Tivoli, ter nam tako pomagali do preboja v veliki finale," pred spektaklom v Tivoliju pravi trener Igor Kolaković, ki je vesel, da bo hram slovenskega športa v četrtek zvečer pokal po šivih.

odbojka ach

