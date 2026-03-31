Navijači so prepoznali pomembnost tekme: Tivoli bo pokal po šivih

Na prvi tekmi polfinala pokala CEV sta italijanska Piacenza in slovenski državni prvak ACH Volley Ljubljana odigrala kar pet setov. Po odličnem začetku so ljubljanski odbojkarji popustili ter zaostajali že z 2:0 v nizih, vendar v tretjem in četrtem nizu uprizorili preobrat in o zmagovalcu dvoboja je odločal peti niz.

"Po tekmi v Italiji vsekakor nismo bili zadovoljni, saj nas v Ljubljani čaka povratni obračun, ki bo odločal o potniku v finale. V Piacenzi smo imeli veliko priložnosti, ki jih tudi nismo izkoristili, vendar smo na drugi strani pokazali borbenost in nepopustljivost, za katero smo bili nagrajeni s petim nizom, v katerem pa je odločil servis. Spočili smo se in pripravili na povratno tekmo. Pričakujem, da bodo navijači začutili pomembnost naslednje tekme in napolnili Tivoli, ter nam tako pomagali do preboja v veliki finale," pred spektaklom v Tivoliju pravi trener Igor Kolaković, ki je vesel, da bo hram slovenskega športa v četrtek zvečer pokal po šivih.