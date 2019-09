Žiga Štern: Upam, da nam bodo navijači pomagali do zmage

Slovenski odbojkarji so uspešno začeli z nastopom na EP, na uvodni tekmi skupine C so gladko, brez izgubljenega niza premagali Beloruse (3:0). Naslednji tekmec so Finci in slovenski fantje računajo na glasno podporo s tribun, saj je za tekmo prodanih več kot 6.000 vstopnic."Vsekakor je naš cilj zmaga, gre za zelo tehnično ekipo. Mislim, da če jih primerjamo z Belorusi, igrajo celo na višji ravni, tako da bo treba biti od prve do zadnje točke zbran in igrati z enakim pristopom. Mislim, da se nimamo ničesar bati. Smo favoriti in v tekmo moramo stopiti s praznimi glavami, sproščeno in napasti zmago. Videli smo tudi, da je ogromno finskih navijačev, tako da bo vzdušje v dvorani zelo dobro. Upam, da nam bodo navijači pomagali do zmage," pravi Žiga Štern.

Tudi Jan Klobučar dobro ve, da so Finci zahtevnejši tekmec od Belorusov: "Čaka nas težka tekma, Finci so drugačni od Belorusov. Seveda upam na našo odlično igro in dober rezultat. Vidim, da je v Ljubljani kar veliko finskih navijačev in mislim, da nas čaka dober dvoboj tudi med navijači in upam, da na terenu in na tribunah prevladujemo Slovenci."

Selektor Slovenije Alberto Giuliani pa pred tekmo pravi:"Finska je dobra ekipa, igra dobro odbojko. Na prvi tekmi so igrali dobro v fazi bloka in obrambe. Ampak na drugo tekmo smo pripravljeni.Za nas je pomembna raznolikost v igri, ki jo imamo. Imamo dober plavajoči servis in tudi servis iz skoka in ju lahko uporabljamo proti nasprotnim ekipam. Zelo pomemben bo tudi naš blok, ker Finci velikokrat napadejo preko srednjih blokerjev."