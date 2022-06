'Ne glede na odsotnosti, je reprezentanca na visoki ravni'

Slovenski odbojkarji so se na lanskem turnirju VNL v Riminiju prvič v tej obliki srečali z najboljšimi petnajstimi reprezentancami sveta. Pred tem so osvojili tako tretjo kot drugo kakovostno skupino svetovne lige ter se na pokalu FIVB Challenger veselili zmage. Tudi v letošnji izvedbi VNL imajo v našem taboru visoke cilje. V Brazilijo slovenska vrsta sicer ni odpotovala v standardni zasedbi, ni namreč Tineta Urnauta, Dejana Vinčića , Klemna Čebulja in Alena Šketa , a po besedah novega selektorja Marka Lebedewa ima Slovenija kljub temu močno reprezentanco: "Slovenija, ki je odpotovala v Brazilijo, je zelo dobra ekipa. Fantje to dokazujejo skozi leta. Imamo zelo izkušene igralce, ki so igrali na največjih tekmovanjih in dosegli izjemne rezultate. Sicer v Braziliji ne bodo nastopili vsi, a tudi na mlade se lahko zanesemo, kar so dokazali na pripravljalnih tekmah. Ob tem našo reprezentanco krasi močan ekipni duh, na katerega se vedno lahko zanesemo ."

Slovenci bodo nastop v VNL začeli v torek, z obračunom proti ZDA, sledile pa bodo še tekme z Brazilijo, Avstralijo in Kitajsko. Na prve nasprotnike so se v našem taboru pripravili, kolikor so se lahko, a šele na samem prizorišču bo znano, v kakšnih zasedbah so v brazilsko glavno mesto prispele ostale ekipe. " Zavedamo se, da nas čaka začetek turnirja, na kakršnega nismo najbolj vajeni. Ne vemo namreč, s kakšnimi reprezentancami bodo igrale ostale ekipe. Za Američane je znano, da so po olimpijskih igrah precej spremenili zasedbo in da nekaterih najboljših igralcev ne bo. Tudi pri Brazilcih bomo videli igrati nekaj novih odbojkarjev, ki jih še ne poznamo. Ampak ne glede na vse, bo najbolj pomembno, kako bomo igrali mi, na kakšni ravni bo naša igra in kako hitro in kako dobro se bomo lahko prilagodili na tekmece, ki so bolj kot ne neznanka ," v izjavi za uradno spletno stran OZS še dodaja Lebedew.

Med najbolj izkušene odbojkarje v naši vrsti spada podajalec Gregor Ropret, ki je zelo dobro igral v lanski VNL in tudi na evropskem prvenstvu, na katerem so Slovenci osvojili še tretje srebro. Na Ropretu bo tokrat velika odgovornost, a se izziva veseli: "Lani smo se prvič spoznali z Ligo narodov in videli, kako vse skupaj funkcionira ter ob tem poskrbeli še za zares vrhunski rezultat. Letos bo po mojem mnenju še težje. Vedno je lažje napadati, kot pa nekaj braniti. Zdaj nas zares nihče več ne podcenjuje, vsi si želijo našega skalpa, ampak naši cilji morajo kljub temu ostati visoki. Moramo se boriti za vsako zmago, v igri so namreč tudi točke za svetovno lestvico in boljše izhodišče v olimpijskih kvalifikacijah. Naš prvi cilj mora zato biti, da se uvrstimo na zaključni turnir najboljše osmerice. Mislim, da bomo na njem že v polni zasedbi in v zares dobri formi in želimo si, da bi nam uspel še en dober rezultat. Vesel sem, da se liga narodov začenja."

Črtomir Bošnjak, ki prav tako že komaj čaka na priložnost za dokazovanje, bo na tekmi proti ZDA prvič na uradni tekmi oblekel dres s slovenskim grbom: "Zelo sem vesel, da bom del reprezentance na turnirju v Braziliji. Med nami, mladimi, vsak trening pomeni tekmo, tako smo to tudi dogovorjeni s selektorjem. Na podlagi tega se Mark odloča, na koga bo računal, in upam, da bom upravičil njegovo zaupanje ter pokazal, da sem sposoben igrati na tej ravni. Želim si tudi, da kot ekipa dosežemo lep uspeh. Mislim, da je reprezentanca ne glede na spremembe v kadru, že na visoki ravni. Vsi skupaj moramo stremeti k temu, da se uvrstimo na finalni turnir. Prepričan sem, da lahko lansko uvrstitev še nadgradimo."

Reprezentanca Slovenije: Gregor Ropret in Uroš Planinšič (podajalca), Tonček Štern in Mitja Gasparini (korektorja), Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Danijel Koncilja in Matic Videčnik (srednji blokerji), Rok Možič, Žiga Štern, Jan Klobučar in Črtomir Bošnjak (sprejemalci), Jani Kovačič in Alan Košenina (prosta igralca). Selektor: Mark Lebedew.