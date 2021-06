Nekdanji reprezentant Pavlović okrepil mariborske odbojkarje

Trening slovenske reprezentance, z leve proti desni: Alen Pajenk, Uroš Pavlović in Gregor Ropret.

"Vesel sem, da smo se z mariborskim klubom dogovorili za sodelovanje. V Ljubljani sem preživel štiri leta, odločil sem se, da je čas za nekaj novega. Preselil sem se k državnim prvakom in imam visoka pričakovanja glede naslednje sezone. Upam, da bo vsaj tako uspešna, kot je bila minula. Ogrodje ekipe ostaja enako. Odhaja sicer Rok Možič, ki je bil zelo pomemben člen, vendar sem prepričan, da bomo sestavili dobro in konkurenčno ekipo, ki bo na slovenskih tleh enakovredna ACH Volleyju in Calcitu iz Kamnika ter drugim evropskim ekipam," je dejal 202 cm visok Uroš Pavlović.