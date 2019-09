Nekdanji slovenski selektor na srbski klopi: Res je, poznam vas do obisti

Prvi trener srbskih odbojkarjev Slobodan Kovač je nekaj časa bolj ali manj uspešno vodil tudi slovensko reprezentanco. Z našimi odbojkarji sicer ni osvojil nič otipljivega, a je vseeno zapustil neizbrisljiv pečat. Je pa nekaj jasno, Kovač našo odbojkarsko reprezentanco pozna do obisti. Finale EP v pariškem Bercyju v nedeljo ob 17. uri. Prenos na Kanalu A in VOYO.

"Spomnim se, dobro se spomnim, ko je še pred našo zadnjo tekmo v pripravah na EP, ko smo se s Slovenijo pomerili v Stožicah in slavili s 3:2, da je vodja vaše reprezentance Damjan Marinko povsem resno izjavil, da bosta v finalu EP v Parizu Srbija in Slovenija. Ne vem, morda on ve nekaj več kot mi. A imel je še kako prav," je v šali začel pogovor z novinarjem 24UR Maticem Flajšmanom, ki se javlja s prizorišča v Parizu, srbski odbojkarski selektor Slobodan Kovač, ki je pred tem vodil prav slovensko reprezentanco. Jan Kozamernik, Dejan Vinčić, Tine Urnaut, Alen Pajenk in drugi so bili nekaj časa prav njegovi varovanci ... "Presrečen sem za Slovenijo. Presrečen, predvsem zaradi odbojkarjev. Koza, Pajo, Tine, Vinko in drugi so si to nedvomno zaslužili," je pel hvalnice na račun Slovencev Kovač, ki pa je opazil drugačno pot do finala, ko gre za Slovenijo in (ali) Srbijo.

Razvpita pariška dvorana Bercy bo danes, prenos na Kanalu A in VOYO ob 17.50, gostila odbojkarsko tekmo za končno tretje mesto na EP. Za odličje bronastega leska se bodo udarili "ranjeni" francoski in poljski odbojkarji.

"Slovenci so bili ves čas prvenstva nošeni s strani fantastičnih navijačev. V takšnem vzdušju bi rad igral vsak ambiciozni športnik. Gotovo so bili prav izjemni navijači dodatna moč in tudi dodatni igralec za Slovenijo. Mi smo imeli povsem drugačno pot. Še posebej v polfinalu, ko smo preskočili prav domačine prvenstva, ki so imeli bučno navijaško podporo. Dokazali smo, da smo iz pravega testa. Dobro je to vedeti pred nedeljskim finalom," je še opazil srbski selektor, ki pa nikakor ni želel uspeha Slovenije ocenjevati skozi prizmo navijaške podpore.





"Zaslužili so si to, da smo si na jasnem. Odigrali so fantastičen turnir in so zasluženo v finalu. Menim, da bosta za zlato odličje igrali najboljši reprezentanci v Evropi. Ponosen sem, da sem treniral tudi slovensko," je še dejal nekdanji slovenski selektor, ki seveda dobro pozna naše fante.

Srbi so na drugi polfinalni tekmi po hudem in maratonskem boju premagali Francoze po petih odigranih nizih (3:2).

"Kako tudi ne bi. Nekaj časa smo se intenzivno družili. Spoznal sem jih kot odbojkarje, predvsem pa kot ljudi. To so izjemni fantje, predani športu in finale je za njih, kot tudi za nas, velika nagrada." O favoritu v nedeljskem finalu Slobodan Kovač bolj diplomatsko ... "Finale je finale. Odločala bo tudi dnevna forma. Seveda želim in pričakujem našo zmago, a zagotovo imajo tudi Slovenci svoje načrte. Obeta se nov spektakel," sporoča Slobodan Kovač.