ACH proti Piacenzi: kako jim 'pomaga' nekdanji slovenski selektor?

Odbojkarji ljubljanskega ACH Volleyja odštevajo dneve do začetka prvega obračuna polfinala Evropske odbojkarske zveze, dvoboja s slovito Gas Sales Piacenzo. Klubom, ki ima v svojih vrstah italijanske reprezentante, izjemnega turškega sprejemalca Ramazana Efeja Mandiračija, italijanska reprezentanta Alessandra Bovolento in Gialuco Galassija in mnoge izjemne posameznike kot je denimo Kubanec Robertlandy Simon, Francoz Henri Leon, izjemni organizator igre Paolo Porro in mnogi drugi.

Beloruski reprezentant Vlad Davyskiba je na četrti tekmi četrtfinalne serije prispeval 10 točk. FOTO: Profimeda

A še tako izjemna Piacenza ima ta hip pred sbo veliko višjo (pomembnejšo) oviro, kot so 21-kratni slovenski državni prvaki. To je prenovljena Modena, ki pod taktirko Alberta Giulianija, igra izjemno. V prvi vrsti pa se ne predaja. In to je četa Danteja Bonifanteja občutila sinoči. V Piacenzi, dvorani PalaBanca, kjer v sredo ob 20.20 (z neposrednim prenosom na Kanalu A in VOYO) ACH igra prvi obračun polfinala pokala CEV, je na četrti tekmi četrtfinalne serije, gostovala Modena. Piacenza je pred četrto tekmo vodila z 2:1 v zmagah, igrala pred domačimi gledalci, a pritiska, ki ga prinaša uvrstitev v polfinale državnega prvenstva se skozi dvoboj niso uspeli otresti. Posledica? Izenačenje na 2:2, kar pomeni, da bo o potniku v polfinale odločala 5. tekma, ki bo v nedeljo v Modeni.

Modena se je Piacenzi oddolžila za zadnji poraz

Piacenza je v končnico vstopila odločno, na prvem obračunu četrtfinalne serije – moštvi igrata na tri dobljene tekme - , na gostovanju v Modeni, povedala z 2:0 v nizih. A gostiteljev ni strla. Ti so se vrnili v tekmo, izid izenačili na 2:2, v odločilnem petem nizu pa delo dokončali in v seriji povedli z 1:0. Napeta in izenačena do konca je bila tudi druga tekma v Piacenzi, kjer so gostitelji zmagali s 3:2 v nizih (odločilni peti se je končal na razliko z 18:16). Sledila je tretja tekma, kjer so navijači v Modeni pričakovali zmago domačinov, Piacenza pa si je priigrala zmago in prvo zaključno žogo za napredovanje v polfinale italijanskega prvenstva.

Piacenza, pred obračunom z ACH Volleyjem velja za absolutnega favorita, a po drugi strani je bilo tako tudi pred začetkom četrtfinalne serije italijanskega prvenstva. FOTO: Profimeda