Odbojka

ACH proti Piacenzi: kako jim 'pomaga' nekdanji slovenski selektor?

Modena, 23. 03. 2026 09.54 pred 10 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.F.
Alberto Giuliani

Polfinalni obračun med ACH Volleyjem in Gas Sales Piacenzo dobiva poseben pomen zaradi zapletov v italijanskem prvenstvu. Piacenza je v četrtfinalu izpustila zaključno žogo za napredovanje in se bo morala boriti v odločilni peti tekmi, kar bi lahko vplivalo na njihovo pripravljenost pred polfinalom pokala CEV.

Odbojkarji ljubljanskega ACH Volleyja odštevajo dneve do začetka prvega obračuna polfinala Evropske odbojkarske zveze, dvoboja s slovito Gas Sales Piacenzo. Klubom, ki ima v svojih vrstah italijanske reprezentante, izjemnega turškega sprejemalca Ramazana Efeja Mandiračija, italijanska reprezentanta Alessandra Bovolento in Gialuco Galassija in mnoge izjemne posameznike kot je denimo Kubanec Robertlandy Simon, Francoz Henri Leon, izjemni organizator igre Paolo Porro in mnogi drugi.

Beloruski reprezentant Vlad Davyskiba je na četrti tekmi četrtfinalne serije prispeval 10 točk.
FOTO: Profimeda

A še tako izjemna Piacenza ima ta hip pred sbo veliko višjo (pomembnejšo) oviro, kot so 21-kratni slovenski državni prvaki. To je prenovljena Modena, ki pod taktirko Alberta Giulianija, igra izjemno. V prvi vrsti pa se ne predaja. In to je četa Danteja Bonifanteja občutila sinoči. V Piacenzi, dvorani PalaBanca, kjer v sredo ob 20.20 (z neposrednim prenosom na Kanalu A in VOYO) ACH igra prvi obračun polfinala pokala CEV, je na četrti tekmi četrtfinalne serije, gostovala Modena.

Piacenza je pred četrto tekmo vodila z 2:1 v zmagah, igrala pred domačimi gledalci, a pritiska, ki ga prinaša uvrstitev v polfinale državnega prvenstva se skozi dvoboj niso uspeli otresti. Posledica? Izenačenje na 2:2, kar pomeni, da bo o potniku v polfinale odločala 5. tekma, ki bo v nedeljo v Modeni.

Modena se je Piacenzi oddolžila za zadnji poraz

Piacenza je v končnico vstopila odločno, na prvem obračunu četrtfinalne serije – moštvi igrata na tri dobljene tekme - , na gostovanju v Modeni, povedala z 2:0 v nizih. A gostiteljev ni strla. Ti so se vrnili v tekmo, izid izenačili na 2:2, v odločilnem petem nizu pa delo dokončali in v seriji povedli z 1:0. Napeta in izenačena do konca je bila tudi druga tekma v Piacenzi, kjer so gostitelji zmagali s 3:2 v nizih (odločilni peti se je končal na razliko z 18:16). Sledila je tretja tekma, kjer so navijači v Modeni pričakovali zmago domačinov, Piacenza pa si je priigrala zmago in prvo zaključno žogo za napredovanje v polfinale italijanskega prvenstva.

Piacenza, pred obračunom z ACH Volleyjem velja za absolutnega favorita, a po drugi strani je bilo tako tudi pred začetkom četrtfinalne serije italijanskega prvenstva.
FOTO: Profimeda

Sinoči pa se je v razprodani dvorani zgodil nov preobrat in Modena se je gostiteljem oddolžila za poraz. Ponovno je odločal peti niz. O potniku v polfinale tako odloča peta tekma, ki bo na sporedu v nedeljo. In glede na dejstvo, da je italijanskim klubom domače prvenstvo ta hip pomembnejše od evropskih tekmovanj, so igralci Piacenze pred zahtevno nalogo. Osredotočiti se morajo na ACH, ki v Italijo prihaja jutri in dan kasneje igra prvi polfinalni obračun pokala CEV, a po drugi strani najti način, kako se kar najbolje spočiti in pripraviti na gostovanje v Modeni.

odbojka ACH Volley piacenza alberto giuliani modena pokal CEV

Oranžni zmaji po preboju v polfinale DP misli preusmerili k italijanskemu velikanu Piacenzi

