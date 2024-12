Nemec Schrapp na čelu svetovne paraodbojke

V okviru generalne skupščine Svetovne zveze za paraodbojko so potekale volitve novega vodstva, ki obetajo pomembne spremembe za prihodnost tega športa na svetovni ravni. Za novega predsednika WPV je bil izbran Nemec Juergen Schrapp, nekdanji odlični paraodbojkar, ki je za nemško izbrano vrsto nastopil še na letošnjih paraolimpijskih igrah v Parizu in čigar vizija zajema nadaljnji razvoj paraodbojke in zagotavljanje večje podpore paraodbojkarjem in paraodbojkaricam. Na čelu WPV bo zamenjal Američanko Lori Okimura.