Pariz, zdaj smo pa res blizu: za šesto zaporedno zmago padla še Brazilija

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je drugi turnir Lige narodov na Japonskem začela z zanesljivo zmago proti Turčiji, njen naslednji tekmec pa je bila odlična Brazilija. Slovenski odbojkarji so v letošnji Ligi narodov še edina ekipa brez poraza in so si proti trenutno peti reprezentanci sveta priigrali še šesto zaporedno zmago. Odločal je peti niz (3:2). To je prva slovenska zmaga proti Braziliji v zgodovini sploh. Tako od zdaj ni več svetovne velesile, ki je Slovenija ne bi nikoli premagala.

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V Fukuoki, ki gosti drugi turnir Lige narodov, sta se med seboj pomerili trenutno peta reprezentanca sveta Brazilija in šesta Slovenija, ki je nastope na Japonskem sicer začela z zmago proti Turčiji, medtem ko so bili južnoameriški odbojkarji najprej uspešnejši od Nemcev, zatem pa še od Irancev.

To je bila nasploh prva zmaga Slovenije na medsebojnih tekmah proti Brazilcem, prejšnjih sedem obračunov, dva v ligi narodov, dva na svetovnih prvenstvih (tudi na zadnjem v boju za bronasto kolajno) in tri prijateljske, je izgubila.

Na zadnjih osmih medsebojnih obračunih so vselej slavili Brazilci, a so se jim naši fantje v lanski Ligi narodov zelo dobro upirali. Romunski strateg na slovenski klopi Gheorghe Cretu je dvoboj začel s svojo standardno zasedbo, s podajalcem Gregorjem Ropretom, korektorjem Tončkom Šternom, sprejemalcema Tinetom Urnautom in Klemnom Čebuljem, srednjima blokerjema Alenom Pajenkom in Janom Kozamernikom ter prostim igralcem Janijem Kovačičem. Naši odbojkarji so tekmo začeli zelo dobro, z zaporednima napadoma Pajenka in Šterna ter napako Darlana so prišli do vodstva s 3:0, po novi točki Šterna iz protinapada pa se je brazilski strateg Bernardo Rezende že odločil za prekinitev. Po njej so njegovi varovanci igrali nekoliko bolje in se prek Lucarellija približali na 5:7, a so odlične obrambe naših, predvsem Kovačiča, zagotovile protinapada Šternu in Urnautu, Kozamernik je priboril točko z napadom za 9:5, uspešen pa je bil tudi z napadom za 14:11. Napad in še as Urnauta za 16:12 sta našo vrsto znova popeljala do štirih točk naskoka.

Gheorghe Cretu še naprej dela "čudeže" na slovenski klopi. FOTO: AP icon-expand

Lucarelli je vrnil z dobro igro ob mreži in asom, po dveh neizkoriščenih napadih naših in še bloku Brazilcev pa je moral Cretu pri izenačenju na 17:17 poseči po prvem odmoru. Sledila sta blok Flavia za prvo vodstvo Južnoameričanov pri 18:17 ter as Adriana za 21:19 ter drugo prekinitev na zahtevo naše klopi. Pomembno točko z varanjem za 20:21 je dosegel Urnaut, nato pa so Brazilci z blokom ušli na 24:21. Po točkah Urnauta in Čebulja iz protinapadov sta bili ekipi poravnani na 24:24, Kozamerniku pa je uspel as za 26:25. Obramba Urnauta je Čebulju zagotovila še en protinapad, s katerim je Sloveniji priigral zmago s 27:25.

Brazilija vs Slovenija FOTO: Sofascore.com icon-expand

V drugem nizu so tekmeci po dveh napakah naših povedli z 2:0 in tudi v nadaljevanju narekovali ritem ter s točkami Adriana in Lucarellija ohranjali prednost (7:5). Za slovenske točke sta skrbela Urnaut in Čebulj, ki je tudi izenačil na 8:8, Kozamernik pa je z blokom naši zasedbi prinesel vodstvo z 9:8. Napad Urnauta in napaka Darlana sta Slovence pri 12:10 prvič popeljala do dveh točk razlike, ki jo je z močnim napadom za 13:11 ohranil Pajenk. A po asu Flavia so bili Brazilci spet v ospredju (14:13), pri zaostanku s 15:17 pa je Cretu reagiral z odmorom. Štern z napadom in Kozamernik z blokom sta poskrbela za novo izenačenje, tokrat na 17. točki, a sta bila Darlan in Adriano zatem nezaustavljiva v protinapadih za 21:19, na drugi strani mreže pa sta vračala Čebulj in Štern (20:21). Urnaut je dosegel pomembno točko za 22:23, a je Darlan poskrbel za zaključno žogo pri 24:22. Prvo je izničil Štern, drugo pa so Brazilci izkoristili po napaki naših v napadu.

Klemen Čebulj FOTO: OZS icon-expand

Slovenski odbojkarji niso izkoristili protinapada za vodstvo s 4:2, je pa zato prodorni Lucarelli Brazilce popeljal v ospredje, na 4:3. Štern z napadom in Ropret z asom sta takoj poskrbela za preobrat in 6:5, Urnaut pa je po še eni odlični obrambi Kovačiča s protinapadom razliko povišal na tri točke (8:5). Dobro je napadal tudi Čebulj, Štern pa je našo vrsto z močnim napadom popeljal na 12:8. Kljub temu, da so Brazilci še naprej močno servirali, je Ropret po dobrih sprejemih tudi v nadaljevanju uspešno delil žoge med svoje napadalce. Na drugi strani sta bila v napadalnih akcijah razpoložena predvsem Adrian in Darlan. Dvakrat je blok nasprotnikov prebil tudi Kozamernik (16:12), Štern je napadel za vodstvo z 18:14 in takoj zatem vknjižil še as, ki je Rezendeja prisilil v prekinitev.

Za enako potezo se je pri 19:16 odločil Cretu, po odmoru je bil v napadu takoj uspešen Čebulj, a prek Lucarellija so se prav tako borbeni Brazilci približali na 18:20. Štern pa je bil zaslužen za vodstvo z 21:18, a je Rezende na servis poslal Bergmanna, ki je našim sprejemalcem povzročil precej težav, slovenski vrsti pa se je posledično povsem zaustavilo v napadih. Lucarelli pa je zaključeval protinapade za delni izid 5:0 v korist Brazilcev ter vodstvo z 22:21. Sledila je še napaka naših, nato pa je Štern le uspel napasti za 22:23. Alan je z napadom poskrbel za zaključno žogo pri 24:22, izničil jo je Kozamernik, napaka Brazilcev pa je pomenila izenačenje na 24. točki. Odlična obramba Ropreta je Šternu zagotovila protinapad za 25:24, Čebulj pa je v bloku ujel Lucarellija za zmago s 26:24.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V četrtem nizu sta reprezentanci do rezultata 5:5 točke dosegali izmenično, v slovenski vrsti Štern, Urnaut in Kozamernik. Prvi so si dve točki naskoka po bloku Judsona za 8:6 priigrali Brazilci, ki so povedli tudi že z 9:6, vendar pa so se naši z blokom Šterna takoj približali na 9:10. Pajenk je napadel za 11:13 ter s servisom omočil še protinapad Kozamerniku za 13:14. Na drugi strani je bil še naprej odličen korektor Darlan, ki je skrbel za brazilske točke, naši fantje pa niso izkoristili priložnosti za izenačenje na 17:17. Pajenk je bil prodoren še z napadom za 18:19, Štern za 19:20. Alan je vknjižil as za 22:19, blok Judsona pa je pomenil zaključno žogo za Brazilce pri 24:20. Drugo je izkoristil Adriano ter obračun podaljšal v peti niz.

Tonček Štern FOTO: CEV icon-expand

V njem je prvo slovensko točko prispeval Čebulj, Štern je z napadom poravnal na 2:2, Pajenk na 3:3. Napad Urnauta in napaka Darlana sta našo vrsto pri 5:4 pripeljala do prvega vodstva v tem nizu. Urnaut ga je z blokom povišal na dve točki, na 6:4, Rezende pa se je takoj odločil za prekinitev. Štern in Urnaut sta z napadi ohranjala razliko v korist naših (8:6). Čebulj je blokiral za 9:8, izjemne obrambe naših, na čelu z Ropretovimi, pa je s protinapadom za 10:8 izkoristil Štern ter brazilsko klop prisilil v nov odmor. Po dveh zaporednih točkah tekmecev je enako storil še Cretu. Slovenskemu selektorju se je obrestovala menjava Ropreta in Mujanovića v bloku, saj so si naši s tem zagotovili protinapad, ki ga je za vodstvo z 12:10 izkoristil Štern, ki je zatem napadel še za 13:11. Urnaut je priigral zaključno žogo pri 14:12, izjemno zmago nad odličnimi Brazilci, sicer pa že šesto zaporedno v letošnji Ligi narodov, pa so Slovenci dosegli po dotiku mreže Alana (15:12).

Obračun Slovenije in Brazilije je ponudil izjemno izenačeno tekmo in visoko kakovost odbojke. FOTO: Volleyball World icon-expand

Slovenski odbojkarji po tej izjemni zmagi, ki jih je na svetovni lestvici prinesla pet novih točk, ob tem pa so na njej spet prehiteli Brazilce, ne bodo imeli časa za počitek. Že v soboto jih namreč čaka obračun z Japonci, s katerimi imajo še neporavnane račune. Z njimi so namreč izgubili v lanskih kvalifikacijah za olimpijske igre, prav tako pa tudi v četrtfinalu lanskega zaključnega turnirja VNL. Izid, Fukuoka, Liga narodov, moški, 2. turnir:

Brazilija - Slovenija 2:3 (25:27, 25:23, 24:26, 25:21; 12:15)