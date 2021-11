Neuspešna otvoritev evropske sezone za Calcit Volley

Španski državni prvaki so evropsko klubsko sezono začeli v kvalifikacijah lige prvakov, kjer so v prvem krogu po porazu v t. i. zlatem nizu izgubili proti bolgarski ekipi Hebar Paradžik. Ekipo, ki je sestavljena iz izkušenih španskih, brazilskih in kubanskih odbojkarjev, pomembno vlogo v njej pa še Američan Matthew Knigge, so v kamniškem taboru sicer dobro proučili, vendar so bili domači odbojkarji bolj razpoloženi, predvsem na servisu in v napadu in so zasluženo zmagali. Odločitev o napredovanju v drugi krog bo padla v Kamniku, ekipi iz Las Palmasa zadoščata že dva osvojena niza, v primeru zmage Calcit Volleyja s 3:0 ali 3:1 pa bo odločal zlati niz.

Slovenski pokalni zmagovalci so v uvodnem nizu do dvanajste točke držali korak z domačini, ki so do štirih točk prednosti prišli na servis Guilherma Magnani Hagea, ki je dosegel tudi dva asa. Prednost štirih točk (16:12) so po uspešnem napadu kubanskega korektorja Yosvanya Hernandeza Cardona povečali na pet (19:14). Pred vstopom v končnico niza so se jim Kamničani še približali na tri točke zaostanka (18:21), vendar so domačini odgovorili z dvema zaporednima točkama, niz pa se je končal z napako gostov na servisu.