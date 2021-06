Neustrašni Slovenci zlahka preživeli bolgarski izziv in si zagotovili polfinale Lige narodov

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na zadnji tekmi skupinskega dela Lige narodov s 3:0 v nizih (23, 16, 18) premagala Bolgarijo in se tako s tretjim mestom zanesljivo uvrstila v polfinale tega tekmovanja. Slovenci, ki so tako predtekmovanje končali z 12 zmagami in tremi porazi (Srbija, Nemčija, Brazilija), bodo v sobotnem polfinalu igrali s Poljaki, v predtekmovanju so jih že premagali.

icon-expand Slovenski odbojkarji so se uvrstili na zaključni turnir elitne Lige narodov. FOTO: OZS Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je izpolnila optimističen cilj, ki si ga je zadala pred začetkom krstnega nastopa v Ligi narodov. Po 15 tekmah predtekmovanja v Riminiju je zasedla tretje mesto in se uvrstila v polfinale. Zadnja žrtev je bila danes Bolgarija, ki so jo Slovenci s pol moči premagali gladko s 3:0 (23, 16, 18). Slovenija je imela pred zadnjim krogom vse v svojih rokah, ni želela, da ji polfinale rešujejo drugi. Na papirju niti ne bi smela imeti težkega dela, saj so Bolgari v Riminiju zbrali le dve zmagi. In ga tudi ni imela. Nekaj manjših težav je bilo le na samem začetku, ko pa je ujela ritem, jo je bilo nemogoče zaustaviti. Slovenci, ki so tako predtekmovanje končali z 12 zmagami in tremi porazi (Srbija, Nemčija, Brazilija), bodo v sobotnem polfinalu igrali s Poljaki, v predtekmovanju so jih že premagali. Drugi polfinalni par sestavljata Brazilija in Francija. Izid:

Slovenija - Bolgarija 3:0 (23, 16, 18)