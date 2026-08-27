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Odbojka

Osmina finala EP je (skoraj) tu: 'Ni za javnost, kaj smo si rekle po drugem nizu'

Ankara, 27. 08. 2026 10.43 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
M.J.
FOTOGALERIJA: Novinarska konferenca slovenske ženske odbojkarske reprezentance pred odhodom na evropsko prvenstvo

Slovenke pred zadnjim obračunom rednega dela odbojkarskega EP uživajo dan počitka, že v petek pa bodo v dvorani Sinan Erdem lovile tretjo zmago na prvenstvu, s katero bi si praktično in teoretično zagotovile mesto v izločilnih bojih. Obeta se tako dvoboj med Slovenijo in Madžarsko, dvema najmlajšima reprezentancama tega evropskega prvenstva.

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Slovenke so v dvorani Sinan Erdem proti Latvijkam dolgo časa hodile po robu, na koncu pa so le dosegle svojo drugo zmago. Pri Sloveniji je bila z 20 točkami najboljša Maša Pucelj. Kapetanka Saša Planinšec je dodala 16 točk, Lorena Lorber Fijok pa 14.

Obračun med Slovenkami in Latvijkami za izbrani vrsti ni bil prvi v tej reprezentančni sezoni. Ekipi sta se namreč srečali že junija v sklopu Evropske lige v Ljubljani, ko so naše odbojkarice obračun dobile s 3:0, a so Latvijke uprizorile izjemno borbeno predstavo ter naši izbrani vrsti otežile pot do zmage. V Ljubljani so Slovenke uvodni niz namreč dobile šele z rezultatom 38:36, naslednja dva pa sta se končala s 25:23 in 25:18.

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Latvijke na tem evropskem prvenstvu še niso slavile, saj so morale premoč priznati tako Nemkam kot Poljakinjam, uvodoma pa so izgubile tudi proti Turkinjam. Tekma je veliko prinašala tako Latvijkam kot Slovenkam, ki so presenetile s prepričljivo zmago nad Nemčijo in dobro igro proti Turčiji, medtem ko so morale včeraj premoč priznati favoriziranim Poljakinjam. Obema reprezentancama je današnja zmaga prinašala pomembne točke v boju za napredovanje v izločilne boje, kamor se uvrstijo najboljše štiri reprezentance iz vsake skupine. 

Alessandro Orefice
Alessandro Orefice
FOTO: Damjan Žibert

"Zame je bilo danes res težko. Mislim, da je bilo s to ekipo prvič tako težko pritisniti nanje in jih spodbuditi. Rad bi se tudi opravičil igralkam, saj v prvih dveh nizih nisem našel energije, da bi jih dvignil, ker sem imel sinoči manjšo osebno težavo, s katero se je bilo težko spopasti in skorajda nisem spal. Bil sem res, res utrujen, povsem brez energije," je sprva dejal selektor Alessandro Orefice in zaupal še nekaj ...

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"Nato pa me je, tudi po zaslugi mojega strokovnega štaba, nekoliko predramilo njihovo spodbujanje: 'Hej, v sebi moraš nekaj najti.' In kot pravim, v prvih dveh nizih ni delovalo nič. Prav nič. Ni šlo za tehnične ali taktične stvari, šlo je le za ekipo, ki je bila na igrišču pod velikim pritiskom – pod res velikim pritiskom in zavedanjem, da mora zmagati. In ni šlo. Zato sem ekipi po dveh nizih rekel le: "Punce, tukaj smo, ker želimo sanjati. Zato vas prosim, če želite še naprej sanjati, moramo pokazati nekaj več." Sanjajmo torej naprej. To je bilo moje sporočilo ekipi. Ko so nato začele igrati, smo videli, da so neustavljive. Da, nekoliko smo spremenili zadeve, da bi spravili Latvijo v težave, a ne toliko zaradi nas, temveč bolj zato, da bi vnesli nekaj zmede v njihovo taktično pripravo na nas. Zato smo zamenjali Mašo z Neneh. Mislim pa tudi, da takšna tekma po zaostanku z 0:2 ekipi omogoči izjemno rast. In verjamem, da mora biti ta tekma po 0:2 velika lekcija, ki bo pomagala ekipi zrasti," je prepričan Italijan na slovenski klopi. 

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"Jaz mislim, da smo nadaljevale včerajšnjo tekmo in nismo naredile "reseta" tako hitro, kot bi ga morale. Videle smo, da Latvijke ne bodo popuščale. Odlično so odprle tekmo in vedele smo, da bo treba stopit na plin in to smo naredile in jaz sem ponosna na ekipo. Ni za javnost, kaj smo si rekle po drugem nizu, ampak vse, kar lahko rečem je, da je Saša rekla, da se morajo videti žile pri vsaki točki. To pomeni, da se veselimo. In res, ko smo videli, da nam je stekla naša igra, smo potem videli tudi po rezultatu, kaj se je dogajalo na igrišču," je v izjavi za OZS prepričana Eva Pavlović Mori.

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odbojka slovenija latvija mori

Slovenske odbojkarice so morale priznati premoč Poljakinjam

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