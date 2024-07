Nika Markovič odhaja na Japonsko

Nika Markovič je prve odbojkarske korake naredila v Ženskem odbojkarskem klubu Braslovče, s katerim je nanizala kar nekaj uspehov, po zaključku šolanja pa se je preselila v ZDA in do konca sezone 2019/20 zelo uspešno igrala za univerzitetno moštvo Pittsburgh University.

27-letna slovenska korektorica se zdaj podaja še v Azijo: "Igranje na Japonskem je bila moja dolgoletna želja in tudi eden izmed osebnih kariernih ciljev. Ponudba ne bi mogla priti ob boljšem času, zato sem jo brez pomislekov nemudoma sprejela. Hitrejši tempo igre, ki je značilen za Japonsko, mi je kar blizu, vajena sem ga namreč še iz ZDA. Prav tako sem imela eno sezono možnost igrati z japonsko reprezentančno podajalko, s katero sva se neverjetno ujeli. Zato mislim, da bo prilagajanje na njihov sistem in način igre malo lažji, vendar pa še vseeno drugačen od vsega, česar sem bila doslej vajena. Odhoda na Japonsko in tega novega izziva se neizmerno veselim. Predvsem se veselim spoznavanja njihovega načina igre, prvenstva, tempa, kulture in mentalitete. Japonke veljajo za "kraljice obrambe", zato bosta potrpežljivost in strpnost dva izmed največjih izzivov to sezono."

Ekipa Saitama Ageo Medics je japonsko prvenstvo v lanski sezoni zaključila na 3. mestu, v prihajajoči sezoni pa si v klubu želijo uspeh ponoviti. Markovičevo debi čaka 12. oktobra, ko bo na sporedu prvi krog tekmovanja, v katerem bomo sicer spremljali tudi kapetana moške reprezentance Tineta Urnauta. Ta se je iz ekipe JTEKT Stings, za katero je igral dve sezoni, preselil k moštvu Nagoja Wolfdogs.