Nika Marković odhaja v Francijo

Slovenska odbojkarica Nika Markovič se je z odličnimi predstavami dokazala že v mlajših reprezentančnih selekcijah, s katerimi je nanizala vrsto odmevnih rezultatov. Po zaključenem študiju v ZDA, kjer je bila v dresu Pittsburgh Panthers ena najuspešnejših igralk tamkajšnjega univerzitetnega prvenstva, se je vrnila v Slovenijo in prvo sezono po operaciji komolca odigrala za SIP Šempeter, ki je državno prvenstvo zaključil z bronastim odličjem. V izbrani vrsti je morala zaradi poškodbe gležnja izpustiti nastope v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, je pa slovensko reprezentanco uspešno zastopala v srebrni evropski ligi, v kateri so naša dekleta osvojila tretje mesto.

Markovičeva bo svojo kariero nadaljevala v Franciji, kjer bo igrala za Vandoeuvre Nancy. "V preteklosti sem spremljala francosko prvenstvo, zato je bila želja po odhodu v Francijo še toliko večja. Vandoeuvre Nancy mi je ponudil, kar sem iskala, in mislim, da bo to odličen začetek novega poglavja v moji karieri po poškodbi in operaciji komolca. Nove izkušnje se že neizmerno veselim. Prestop mi je dal priložnost, da se tudi sama preizkusim v tujini in posežem po želenih ciljih," je povedala Markovičeva, ki je prve odbojkarske korake naredila v dresu ŽOK Braslovče.