Nika Milošič odslej za francoske prvakinje, ki jih vodi slovenski selektor

Nika Milošič je še ena od vrste mladih slovenskih odbojkaric, ki bodo priložnost za dokazovanje dobile v najmočnejših evropskih ligah. Za 19-letno Ptujčanko, ki je že lani navdušila s predstavami v slovenskem dresu in ki se z reprezentančnimi soigralkami trenutno mudi na turnirju zlate evropske lige v Bakuju, je vladalo veliko zanimanja: "Na voljo sem imela kar nekaj ponudb in na začetku nisem niti dobro vedela, kako se lotiti te pomembne odločitve, saj gre za moj prvi prestop v tujino. Želela sem si, da bi bila prva izkušnja na tujem lepa in pozitivna, zato sem si vzela čas in dobro razmislila. Na koncu sem tehtala med dvema možnostma. Paris me je prepričal, ker igra v močni ligi in proti odličnim nasprotnikom, kar mi bo omogočilo, da se še dodatno razvijam in nabiram dragocene izkušnje. Poleg tega poznam trenerja, kar mi daje dodatno samozavest in občutek domačnosti v novem okolju. Veselim se novega poglavja v karieri in prepričana sem, da bo to pomemben korak na moji športni poti," je za uradno speltno stran OZS dejala mlada odbojkarica.