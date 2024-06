Grbić: Ko moja ekipa igra, kot zna, ni veliko ekip, ki nas lahko premagajo!

Slovenski odbojkarji so svojo nalogo izpolnili, v torek v Stožicah, ko so bili še uradno okronani kot novi potnik na olimpijske igre v Pariz. To so si prislužili z gladko zmago proti Argentini (3:0) na tretjem turnirju Lige narodov. Nocoj bo ta čast kronanja doživela še italijansko reprezentanco (na OI so se že uvrstili), in sicer po tekmi s Poljsko. Slednjo boste lahko od 20. ure naprej spremljali na Kanalu A. Obračuna aktualnih evropskih in svetovnih prvakov ter ponovitve finala lanskega evropskega prvenstva iz Rima vsekakor ne gre zamuditi. Pred začetkom smo se pogovarjali s poljskim selektorjem Nikolo Grbićem, ki se je dotaknil tudi reprezentance Slovenije.