Alex Nikolov: Ni sprejemljivo, da izgubiš na takšen način

Reprezentanca Bolgarije zapušča domače evropsko prvenstvo. Kljub temu, da so bili mnogi prepričani, da lahko s pomočjo bučne domače podpore premagajo favorizirane Francoze, so ti kljub začetnemu nihanju v igri pokazali, kdo je gospodar na igrišču. Bolgari so tako sklonjenih glav zapustili igrišče, po tekmi pa smo se pogovarjali z 19-letnim mladeničem, ki je v Bolgariji že pravi zvezdnik. Aleksandar Nikolov, ki prihaja iz povsem odbojkarske družine, v klubskem tekmovanju pa igra za italijanski klub Cucine Lube Civitanova je bil nad igro svoje reprezentance vidno razočaran: "Ja, bila je zelo lahka zmaga za Francoze in to dejstvo me žalosti. Bila je tekma osmine finala, ki odloča o vsem in ni sprejemljivo, da izgubiš na takšen način. Tudi, če igraš proti eni izmed najboljših ekip na svetu. Zaradi tega sem zelo razočaran, vemo, da ima Francija odlično ekipo, da so boljši od nas, toda mi bi na igrišču lahko pokazali nekaj več borbenosti nekaj več agresivnosti!"

Po tem, ko so Bolgari v prvem setu igrali dobro, ekipno, že prevzeli pobudo pa se je zdelo, kot da so jim kaj kmalu pošle moči: "Ja v prvem setu smo vodili, igrali smo bolje od nasprotnikov. To pa je Francoze samo podžgalo, da so začeli igrati resneje - tisto njihovo pravo igro. Tam se je igra potem povsem obrnila. Eden izmed glavnih faktorjev je bil zagotovo vstop v igro prvega zvezdnika Ervina Ngapetha, ki je z odličnim začetnim udarcem spremenil potek igre," še doda Nikolov.