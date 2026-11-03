'Nizozemci so neznanka, a kakovost je na naši strani'

CEV LP (M): Orion Stars - ACH Volley FOTO: VOYO

Pred vrati je nova evropska sezona odbojkarjev ACH Volleyja Ljubljana. Naši državni prvaki so že v Doetinchemu na Nizozemskem, kjer si bodo v prvi tekmi 2. kola kvalifikacij za CEV Ligo prvakov skušali priigrati čim boljše izhodišče pred povratno tekmo prihodnji teden in s tem čim več možnosti za uvrstitev v 3., zadnje kolo kvalifikacij pred skupinskim delom CEV Lige prvakov.

Prvi tekmec slovenskih serijskih prvakov je najboljša nizozemska ekipa Orion Stars, s katero so se v kvalifikacijah pomerili že lani in jo na gostovanju premagali s 3:1. Pred letom dni sta največ točk prispevala Tonček Štern in Luka Marovt, ki bosta tudi jutri med udarnimi aduti Ljubljančanov. "Pozorni moramo biti predvsem na svojo igro. Začeli smo zelo dobro, na papirju smo favoriti, a to bo treba dokazati na igrišču že na Nizozemskem," pred prvim evropskim gostovanjem povedal Tonček Štern.

Luka Marovt FOTO: ACH Volley

Trenerja Igorja Kolakovića še posebej veseli dejstvo, da se je po poškodbi na zadnji tekmi domačega prvenstva k mreži odlično vrnil prav Štern.

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"Čeprav so zamenjali kar nekaj igralcev, imajo znova zelo kakovostno moštvo. Niso še odigrali prav veliko tekem v tej zasedbi, tako da so za nas precejšnja neznanka. Nikakor pa ne bežimo od vloge favorita," je o prvem evropskem tekmecu dejal Črnogorec na klopi oranžnih zmajev.

Tonček Štern FOTO: ACH Volley Ljubljana

V ekipi Orion Stars, ki je v 1. kolu kvalifikacij z dvema zmagama izločila ekipo UGD Štip iz Severne Makedonije, je letos tudi občasni slovenski reprezentant in bivši igralec ACH Volleyja, podajalec Gregor Pernuš.

ACH Volley Ljubljana je sicer po pričakovanjih začel domačo sezono, po zmagi v Superpokalu proti Panviti Pomgradu s 3:1 so v prvenstvo s 3:0 premagali moštvi i-Vent Maribora in Krko, letos vnovič okrepljena zasedba trenerja Kolakovića pa drugih težav s poškodbami (z izjemo dalj časa odstotnega Tineta Urnauta) nima.

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Povratna tekma bo prihodnji četrtek ob 20. uri v dvorani Tivoli. Tudi takrat s prenosom na Kanalu A in VOYO. Skupni zmagovalec se bo v 3. krogu kvalifikacij za CEV Ligo prvakov pomeril z boljšim iz para Baku (AZE) - Sporting (POR).