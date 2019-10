Nora točka Poljakov: Leon najprej z nogo, Kurek pa je skočil čez panoje

Poljski odbojkarji se po osvojenem bronastem odličju na letošnjem evropskem prvenstvu že mudijo na Japonskem, kjer sodelujejo na svetovnem pokalu. V tretjem krogu so v nedeljo pomerili z eno od favoritinj za končno zmago, Brazilijo, ki je bila v dramatičnem obračunu boljša s 3:2 v nizih.

Poljaki, ki so jih v polfinalu minulega EuroVolleyja tako navdušujoče s 3:1 ustavili slovenski odbojkarji, so v petem nizu poskrbeli za točko, o kateri se bo govorilo še dolgo. Wilfredo Leonje ob reklamnih panojih najprej z nogo žogo poslal visoko v zrak, drugi zvezdnik ekipe Bartosz Kurekpa je nato panoje preskočil in žogo s spodnjim odbojem z ogromne razdalje poslal nazaj na brazilsko polovico. Da je bilo vse skupaj še lepše, so z neuspešnim napadom nato poskrbeli še nasprotni odbojkarji in Poljaki so lahko proslavili eno najlepših točk letošnjega turnirja.

Izjemna točka na tekmi med Brazilijo in Poljsko v Hirošimi: