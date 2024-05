Kamničanke za naslov potrebujejo le še eno zmago

Tekma v štajerski prestolnici je bila praktično preslikava prve finalne tekme. Obe ekipi sta imeli številna nihanja, tudi izid pa se je gibal enako kot v Kamniku. Mariborčanke so vodile z 1:0 in 2:1, na koncu pa so se zmage veselile Kamničanke, edina razlika od prve tekme je bil izenačen "tie break".

V njem so imele priložnost tudi Mariborčanke, priigrale so si zaključno žogo, ki pa jo je Iza Mlakar, sicer s 24 točkami najučinkovitejša igralka tekme, po protinapadu poslala v out. To so Kamničanke znale kaznovati, Lucy Charuk je z blokom poskrbela, da njena ekipa še naprej v prvenstvu ostaja neporažena. Pri gostjah je 22 točk dosegla Maša Pucelj.

Tretja tekma, tudi morebitna zadnja, bo v torek, 23. aprila v Kamniku.

Izid, DP, ženske, 2. tekma finala:

Nova KBM Branik - Calcit Volley 2:3 (25:19, 19:25, 25:15, 13:25, 14:16)