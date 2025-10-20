Nova odbojkarska zgodba se začne na VOYO in Kanalu A

Na VOYO se 22. oktobra, na Kanalu A in VOYO pa 30. oktobra začnejo kvalifikacije za CEV Ligo prvakov, ko se evropski odbojkarski klubi pričnejo boriti za vstop v glavni del tekmovanja. Letos kvalifikacije za najelitnejše odbojkarsko klubsko tekmovanje čakajo tudi slovenskega serijskega prvaka ACH Volley.

Alen Pajenk, Tonček Štern in Tine Urnaut FOTO: ACH Volley Ljubljana icon-expand

V ljubljanskem klubu so ambicije tokrat še višje kot v preteklih letih, saj bo moštvo v večini sestavljeno iz slovenskih reprezentantov.

V prestolnico so se vrnili Tine Urnaut, Gregor Ropret in Alen Pajenk, prvič bo oranžni dres oblekel Tonček Štern, ostaja tudi libero Jani Kovačič. Ekipa že dolgo ni imela takšnega potenciala kot v prihajajoči sezoni, da poseže po vrhunskem rezultatu in (z)meša štrene med evropsko klubsko odbojkarsko elito.

"Odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana se bližamo prvemu vrhuncu sezone. Ekipa je kljub omejenemu času, ki smo ga zaradi reprezentančnih obveznosti preživeli skupaj, dobro pripravljena, kar je potrdil tudi osvojeni turnir na Poljskem. Zmaji smo v celoti osredotočeni na začetek kvalifikacij za Ligo prvakov, kjer nas ne bo čakalo lahko delo, vendar je cilj jasen - uvrstitev v skupinski del lige prvakov. Vse drugo kot to bi bilo veliko razočaranje za ljubljansko moštvo," odločno sporoča ekipa ACH Volley Ljubljana.

Danica Knego FOTO: Luka Kotnik icon-expand