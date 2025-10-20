Nova odbojkarska zgodba se začne na VOYO in Kanalu A

V ljubljanskem klubu so ambicije tokrat še višje kot v preteklih letih, saj bo moštvo v večini sestavljeno iz slovenskih reprezentantov.
V prestolnico so se vrnili Tine Urnaut, Gregor Ropret in Alen Pajenk, prvič bo oranžni dres oblekel Tonček Štern, ostaja tudi libero Jani Kovačič. Ekipa že dolgo ni imela takšnega potenciala kot v prihajajoči sezoni, da poseže po vrhunskem rezultatu in (z)meša štrene med evropsko klubsko odbojkarsko elito.
"Odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana se bližamo prvemu vrhuncu sezone. Ekipa je kljub omejenemu času, ki smo ga zaradi reprezentančnih obveznosti preživeli skupaj, dobro pripravljena, kar je potrdil tudi osvojeni turnir na Poljskem. Zmaji smo v celoti osredotočeni na začetek kvalifikacij za Ligo prvakov, kjer nas ne bo čakalo lahko delo, vendar je cilj jasen - uvrstitev v skupinski del lige prvakov. Vse drugo kot to bi bilo veliko razočaranje za ljubljansko moštvo," odločno sporoča ekipa ACH Volley Ljubljana.
Medijska hiša PRO PLUS tudi sicer ostaja zavezana zagotavljanju vrhunskih športnih vsebin na vseh svojih platformah – od televizijskih programov POP TV in Kanal A do pretočne storitve VOYO. "Naš cilj je gledalcem ponuditi raznoliko, atraktivno in kakovostno športno izkušnjo skozi vse leto. Z našo športno ponudbo želimo gledalcem približati najbolj razburljive trenutke domačih in mednarodnih športnih aren," pravi Danica Knego, direktorica programa Pro Plus.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.