Novo priznanje za Slovence: Kovačič najboljši libero, tudi Kozamernik v idealni postavi

Slovenska odbojkarska reprezentanca se je na evropskem prvenstvu veselila naslova evropskih podprvakov, s kančkom grenkobe zapustila Pariz, potem ko je morala v finalu priznati premoč Srbom (3:1). A pohvale za njihovo igro dežujejo z vseh strani, organizacijsko gledano so bile tekme v Stožicah najbolje obiskane med vsemi prizorišči evropskega prvenstva. A pohvale in nagrade za posameznike še vedno prihajajo v Ljubljano.

V naj sedmerico turnirja sta bila uvrščena dva slovenska reprezentanta, blokerJan Kozamernik (Kozamernik je na osmih tekmah - eno je zaradi poškodbe izpustil - dosegel 73 točk, od tega 12 z začetnim udarcem in 12 z blokom, ob tem pa je bil med vsemi srednjimi blokerji tretji najboljši po številu zbranih točk) in prosti igralecJani Kovačič (izkazal se je s kar 36,84 % perfektnih sprejemov začetnih udarcev in bil daleč najboljši sprejemalec v ekipah, ki so se borile za odličja, sicer pa tretji najboljši sprejemalec prvenstva). Omenjeni dvojec, ki je pustil viden pečat na eurovolleyju, je delal družbo najkoristnejšemu igralcu turnirja Srbu Urošu Kovačeviću (133 točk), v idealni postavi prvenstva pa so še francoski podajalec Benjamin Toniutti, naturalizirani Poljak Wilfredo Leon (116 točk), srbski bloker Srečko Lisinac in neuničljiviAleksandar Atanasijević(143 točk).