Novogoričankam tretje mesto v odbojkarskem DP

Novogoričanke so gladko prišle do končnega tretjega mesta, potem ko so na obeh tekmah prevladovale, tudi na današnji drugi so imele vso tekmo vse pod nadzorom. V prvem nizu je bil izid izenačen le pri 3:3, sicer pa so bile ves čas dokaj zanesljivo v ospredju domače odbojkarice, ki so odločilno prednost naredile sredi niza, povedle so nato tudi za sedem točk, niz pa dobile za osem.

Tudi v drugem nizu je vse bolj ali manj potekalo po domačih notah, spet so bile Primorke ves čas v ospredju, prvo veliko prednost pa so si po štirih zaporednih točkah priigrale pri 11:4. Do konca so nato nadzorovale položaj, vodile pa so tudi že za deset točk.

Uvod tretjega niza je postregel celo z vodstvom gostij s 4:3, toda nato so gostiteljice spet hitro stvari postavile na pričakovano mesto.Polona Marušič je bila z 12 točkami najboljša pri domačih, Vita Črnila pa s sedmimi pri gostjah.