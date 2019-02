Novogoričanke lahko kljub porazu na prvi tekmi polfinala še upajo

Prvi niz je sicer gladko pripadel domačinkam, ki so takoj zagospodarile na svojem igrišču. Povedle so s 4 : 0, ob prvem tehničnem odmoru vodile z dvema točkama, vmes dopustile gostjam, da so se približale (12 : 13), a ob drugem tehničnem odmoru spet vodile s 16 : 12. Prednost so ohranile pred končnico in niz dobile s 25 : 19. A se jim je nato ustavilo oziroma so njihove tekmice zaigrale bolje. Niz je bil zelo izenačen, ekipi sta večino časa izmenično osvajali točke, na koncu pa so igralke Aybina izkoristile že svojo prvo zaključno žogo, kar pred tem domačim ni uspelo.

Začetek tretjega niza je pripadel GEN-I Volleyju, ki je ob prvem tehničnem odmoru imel prednost treh točk in vodil do 18. točke, ko je Aybin izenačil. Turkinje so povedle s 23 : 22 in prednosti niso več izpustile iz rok. V četrtem nizu so domače morale zaigrati na vse ali nič. Aydin je povedel s 4 : 0 in vodil do 12 : 11, ko so vajeti igre v svoje roke vzele goriške strele. Pri 20 : 14 je že bilo jasno, da bodo gledalci v Novi Gorici spremljali peti niz. V njem so prevladovale gostje, ki so hitro povedle s 6 : 1. Domačim na manj kot pet točk zaostanka ni uspelo priti in po dobrih dveh urah so se zmage veselile Turkinje.

Pokal Challenge, polfinale, prva tekma:

GEN-I Volley ‒ Aydin BBSK 2 : 3 (19, -25, -23, 16, -8)

* Športna dvorana Nova Gorica, gledalcev 380, sodnika: Takaičvili (Gruzija) in Kozić (BiH).

* GEN-I Volley: Kovačič 7, T. Blažič, Ferlinc, Zbičajnik, Perić 3, Zaplotnik, Lucas 2, Velikonja Grbac 12, Kolbl, P. Blažič, Lipicer Samec 14, Zampedri, Grudina 12, Ščuka 21.

* Aydin BBSK: Martinez 11, Kasapoglu, Gonzalez Lopez 14, Durukan, Nikolova 13, Akyaldiz 1, Turkkan, Demirhan 1, Dal, Özbek 1, Sazlidere, Ural, Düzceler 2, Martinez 24.