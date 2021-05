Mladi odbojkarji z gostitelji prvenstva: cilj uvrstitev v drugi del

Slovenska izbrana vrsta si je nastop na evropskem prvenstvu zagotovila z zmago na srednjeevropskem prvenstvu, ki je marca potekalo v Zadru. Današnji ples kroglic v Luksemburgu je 12 reprezentanc, ki bodo nastopile na zaključnem turnirju, razdelil v dve skupini. V skupini 1, v kateri bo igrala Slovenija, so poleg gostiteljev turnirja Albancev, še Turki, Rusi, Belgijci in Latvijci, ki so se sploh prvič v zgodovini uvrstili na to tekmovanje."Glede na odbojkarsko tradicijo je druga skupina močnejša, a to pri mladih nič ne pomeni. Podatek, da so Belgijci v kvalifikacijah premagali Čehe, v prvem krogu pa izgubili le z Italijani, sam po sebi pomeni, da imajo dobro generacijo. O Rusih ne gre izgubljati besed, Turki so vse boljši, a menim da tudi premagljivi. Latvije še ne poznamo, medtem ko smo tega, da smo v skupini skupaj z Albanijo, veseli. Menim, da smo od gostiteljev prvenstva zares boljši in da tekmeci ne bodo uspeli izkoristiti prednosti domačega igrišča," je po žrebu za spletno stran OZS dejal slovenski selektor Iztok Kšela. Skupina 2 bo zelo močna, saj jo sestavljajo reprezentance Bolgarije, Italije, Češke, Poljske, Srbije in Avstrije. Naši severni sosedi so, tako kot Latvijci, novinci na zaključnih turnirjih evropskih prvenstev. Prvouvrščeni reprezentanci obeh skupin se bosta uvrstili v boje za medalje, torej polfinale, medtem ko se bodo ekipe, ki bodo v skupinskem delu zasedle 3. in 4. mesto, pomerile za končno razvrstitev od 5. do 8. mesta.