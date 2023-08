Ob slovesu Gasparinija naši odbojkarji z Egiptom, odbojkarice pa z Azerbajdžanom

"Motivacije nam ne manjka. Vsak igralec je za slovenski dres pripravljen dati vse. Po povratku na treninge smo šele na začetku novih priprav, zato naša igra morda še ne bo popolna, a zagotavljam lahko, da se bomo borili za vsako žogo, kar lahko delno odtehta tudi kakšno napako. Sam se vedno rad vračam v mariborsko dvorano, četudi še ni minilo veliko časa, odkar sem tam redno igral. Vse navijače vljudno vabim na tribune. S soigralci se bomo potrudili, da pripravimo spektakel tudi na igrišču," je pred dvobojema v domačem mestu na novinarski konferenci povedal reprezentančni sprejemalec Rok Možič.

Četrtkovo dogajanje v Mariboru bo še toliko bolj posebno, saj se bo na tekmi proti Egiptu od aktivnega igranja pri 39 letih poslovil Mitja Gasparini. Dolgoletni reprezentančni korektor je za izbrano vrsto prvič nastopil pri 19 letih. V slovenskem dresu je zbral 221 nastopov. Bil je član selekcij, ki so osvojile srebrni kolajni na evropskih prvenstvih v letih 2015 in 2019, zlato (2015) in srebro (2011) v evropski ligi (2015) ter tretjo (2016) in drugo (2017) skupino svetovne lige.