Slovenski odbojkarji obrambo srebra začenjajo proti Čehom

Evropska odbojkarska konfederacija (CEV) je objavila razpored tekem za EuroVolley, ki ga bomo v uvodni fazi spremljali v Krakovu, Ostravi, Tampereju in Talinu. Prvenstvo se bo začelo 1. septembra z obračunoma med Finsko in Severno Makedonijo ter Estonijo in Latvijo, naši odbojkarji pa bodo na igrišče prvič stopili v petek, 3. septembra, ko se bodo v okviru skupine B, ki jo gosti Ostrava, pomerili z gostitelji, Čehi. Dan kasneje bo naša izbrana vrsta igrala proti Črni gori, po dnevu premora bo sledilo srečanje z Belorusijo, 7. septembra tekma z Bolgarijo, za konec skupinskega dela prvenstva pa se bodo Slovenci 8. septembra pomerili še z Italijani.

Tekme osmine finala in četrtfinalni obračuni se bodo odvijali med 11. in 15. septembrom v Gdansku in Ostravi, zaključni del evropskega prvenstva s finalnimi boji pa bodo 18. in 19. septembra gostile Katovice. Naslov evropskih prvakov bodo branili Srbi, ki so si lovoriko priigrali leta 2019 v Parizu, Slovenci so prvenstvo zaključili s srebrnim odličjem, tretji so bili Poljaki.