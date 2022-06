Od navijačev se želijo posloviti z zmago

Pred slovenskimi odbojkaricami je še zadnji obračun srebrne Evropske lige, ki ga bodo v letošnji sezoni odigrale pred svojimi navijači. Po zmagah nad Luksemburgom in Estonijo v Mislinji ter po porazu s Švedsko bodo naša dekleta zdaj skušala presenetiti Portugalsko. Na prvi tekmi v Viano do Castellu so se prepričljive zmage s 3:0 veselile tekmice, ki imajo v svojih vrstah odlične Julio Kavalenka, Carino Moura in Margarido Maia, ob tem pa že pregovorno zelo dobro igrajo v obrambi. Slovenska srednja blokerka Mirta Velikonja Grbac pričakuje težko tekmo: "Treba bo veliko delati na sprejemu, saj so nas Portugalke na prvi tekmi z dobrimi servisi spravljale v precejšnje težave in tako poskrbele, da naša igra ni stekla. Če bomo na sprejemu stabilne, imamo vse možnosti, da pokažemo več, kot smo na Portugalskem. Pričakujem težko tekmo in upam, da bomo uspele odpraviti napake, ki smo jih naredile na prejšnji tekmi z Estonijo, ko smo imele veliko priložnosti za zmago, a nam je na koncu zmanjkalo ali zbranosti ali samozavesti. Portugalke so v sredo odigrale težak obračun s Švedinjami in so zagotovo utrujene vsaj toliko kot me, če ne še bolj. Tudi to bomo skušale izkoristiti v čim večji meri."