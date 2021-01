Slovenci dobro igrali v Italiji, a izgubili

Praznični dnevi so večini slovenskih odbojkarskih reprezentantov in reprezentantk prinesli nekaj dni počitka, v italijanskem prvenstvu so lahko spremljali tekme 5. in 6. kroga drugega dela. Slovenski odbojkarji so se znova izkazali, a njihove predstave niso zadoščale za zmage.

icon-expand Tine Urnaut FOTO: Damjan Žibert Od slovenskih reprezentantov je v okviru 5. kroga na parket stopil leTonček Štern, ki je s Kioene Padovo z 2:3 izgubil na gostovanju pri Vero Volley Monzi. Naš korektor se je v statistiko vpisal s 23 točkami, od tega jih je 22 dosegel v napadu, v katerem je bil 52-odstoten. Nov poraz je Padova doživela včeraj, v 6. krogu, ko je doma z 0:3 izgubila s Civitanovo. Štern je bil znova najprodornejši napadalec svoje ekipe, tokrat je dosegel 14 točk (58-odstotni napad). Izgubil je tudi Allianz Milano s Tinetom Urnautom in Janom Kozamernikom, s 3:1 je bila uspešnejša NBV Verona. Urnaut se je izkazal s 26 točkami, pri čemer jih je 25 dosegel v napadu, v katerem je bil 49- odstoten. Kozamernik je dodal 9 točk (64-odstotni napad).Jani Kovačič je s Consar Ravenno s 3:0 klonil na gostovanju pri Vibo Valentii, a znova igral na visoki ravni in tekmo zaključil s 60-odstotnim pozitivnim sprejemom.



icon-expand Eva Mori, Lana Ščuka, Tina Grudina in Monika Potokar FOTO: CEV V turškem prvenstvu naši predstavnici Lana Ščuka in Eva Mori med prazniki tekem nista imeli, Klemen Čebuljbo v poljskem prvenstvu znova igral 7. januarja, Žana Zdovc Sporer pa 18. januarja, medtem ko bo nemško prvenstvo z Dejanom Vinčićem in Darjo Eržen spet na sporedu 9. januarja. Francosko prvenstvo z Alenom Pajenkom se bo nadaljevalo 22. januarja, konec tega meseca se bodo na parket vrnile odbojkarice v madžarskem prvenstvu, v katerem igrata Sara Najdičin Tina Grudina. Usoda grškega prvenstva zMoniko Potokarin Žigo Šternomše vedno ni znana. icon-expand