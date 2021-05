Odbojkarska reprezentantka odhaja v Belgijo

"Za prestop v Tchalou Volley sem se odločila, ker v klubu in ekipi vidim velik potencial za svoj napredek in za razvoj svojega odbojkarskega znanja. Občutek imam, da prihajam v izjemno odprt in dobro organiziran klub, hkrati pa bi lahko rekla, da v veliko družino, saj sem bila deležna najlepšega sprejema do sedaj. Moji cilji so vedno visoki in jasni, verjamem, da je tako tudi z ostalimi dekleti v ekipi. Prepričana sem, da s trdim delom in visoko motiviranostjo lahko presenetimo marsikoga v prvenstvu in da se lahko nadejamo uspehov v prihajajoči sezoni," je po podpisu pogodbe za uradno spletno stran OZS povedala Žana Zdovc Sporer, ki se te dni z žensko izbrano vrsto pripravlja na nastope v srebrni evropski ligi, v kateri se bodo naše odbojkarice z Avstrijkami, Luksemburžankami in Izraelkami borile za uvrstitev v zlato ligo.