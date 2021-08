Ropret: Upam, da bomo do izločilnih bojev že kazali svojo značilno igro

Zaradi poškodb v mariborski vrsti sta se Giuliani in njegov pomočnik Sebastijan Škorc , ki je hkrati tudi trener Mariborčanov, dogovorila, da Gregor Ropret, Alen Šket, Dejan Vinčić in Klemen Čebulj izmenično okrepijo mariborsko vrsto. Kljub temu je bila slovenska reprezentanca za tekmece premočan nasprotnik. V prvem nizu so bili naši reprezentanti boljši s 25:16, v drugem so slavili s 25:12, tretji se je zaključil pri rezultatu 25:18. Selektor Giuliani je z videnim v izjavi za uradno spletno stran OZS za zdaj zadovoljen: " Žal ni bilo mogoče, da bi odpotovali v Ukrajino, a smo potem naredili vse, da smo organizirali te pripravljalne tekme. Nasprotniki resda niso bili na najvišji ravni, a je bilo za nas pomembno, da smo kot ekipa zaigrali še proti komu drugemu kot proti samim sebi v okviru treningov. So nam pa te tekme vsekakor koristile v sklopu priprav na prvo tekmo evropskega prvenstva proti Češki. V tem trenutku je to najpomembnejše. " Slovenski podajalec Gregor Ropret poudarja, da odpoved nastopa na pripravljalnem turnirju v Ukrajini zagotovo vpliva na trenutno pripravljenost, a je prepričan, da bodo s soigralci že kmalu v dobri formi: " Mislim, da bomo morali pomanjkanje tekem nadoknaditi na treningih, ko igramo med seboj. Sama raven treningov je pogosto precej višja kot marsikatera tekma in upam, da se nam zato ne bo preveč poznalo, da nismo odigrali turnirja v Ukrajini. Dokaj na roko nam gre tudi razpored evropskega prvenstva, saj slednjega začenjamo z nekoliko lažjimi tekmeci in z več tekmami v skupini. V dani situaciji nam bodo te stvari zelo koristile. Treba je iti korak za korakom in se vsako tekmo izboljševati. Upam, da bomo do prvenstva kompletni in da bomo do izločilnih bojev že kazali svojo značilno igro ."

Tudi Jan Kozamernik meni, da reprezentanca formo dobro stopnjuje: "Pomembno je odigrati tudi takšne tekme, kot je bila današnja, da nas vsaj nekoliko vrnejo v tekmovalni ritem. Vseeno je igrati tekmo drugače kot pa trenirati. Za nas je vselej pomembna vsaka tekma, pripravljalna ali pa prava, in tudi na teh treh proti Katarju in Mariboru smo dobili nekaj odgovorov, kaj moramo še narediti, kaj moramo še popraviti in pri katerih elementih moramo biti še bolj natančni. Mislim, da nam gre dobro, da formo stopnjujemo, in veselim se že začetka prvenstva." Giuliani ima na voljo vse igralce, z izjemo Janija Kovačiča. Za zdaj ga je uspešno zamenjal Jan Klobučar, ki pa tako kot soigralci upa, da se bo odlični slovenski prosti igralec reprezentanci čim prej pridružil na treningih: "Za spremembo sem, dokler Janija ni z nami, zacementiran na njegovem igralnem položaju. Trudim se in delam vse, da ga nadomestim v najboljši možni meri, in tako bo, dokler se kaj ne spremeni. Jani nam veliko pomeni in upamo, da se nam bo čim prej pridružil. Ne glede na to, kar se je zgodilo, se same priprave ne razlikujejo preveč od dosedanjih, razen da nismo odpotovali v Ukrajino, a tako je. Živimo v takem času, da iz dneva v dan ne vemo, kaj nas bo doletelo. Ne smemo se preveč ozirati na to, pomembno je, da vsak naredi tisto, česar je v danem trenutku sposoben."

Odhod reprezentance v Ostravo bo v torek, 31. avgusta, z avtobusom do Bratislave, kjer bodo prenočili in nato naslednji dan nadaljevali s potjo do prizorišča EP. Prvi uradni trening bo v Ostravar Areni potekal v sredo med 18.30 in 20.00, dan kasneje pa med 17.45 in 19.15. Prvenstvo se bo s tekmami na Finskem in v Estoniji sicer začelo 1. septembra, trajalo pa bo vse do 19. septembra. Vse tekme slovenske reprezentance si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.