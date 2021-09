V ponedeljek novo poglavje zagrizenega športnega rivalstva

Legendarnih 3:3 ob hat-tricku Primoža Glihe na Poljudu leta 1997 in letošnja zmaga z 1:0 v nogometu, četrtfinale Eurobasketa 2009 na Poljskem ter polfinalno slavje na evropskem prvenstvu v Ljubljani leta 2004 in zmaga v dvoboju za tretje mesto na svetovnem prvenstvu 13 let pozneje v rokometu.

To so nekateri izmed največjih uspehov slovenskih ekipnih športov proti južnim sosedom. V ponedeljek se bo to rivalstvo preselilo na odbojkarsko igrišče. "Zmeraj je lepo igrat proti sosednjim državam, še posebej proti državam z bivše Jugoslavije. Vemo, da je to malce več kot tekma," pravi izkušeni Dejan Vinčić. "Definitivno v podzavesti maš tisto. Medsosedsko, pozitivno, dobro energijo in še dodatni motiv," dodaja "Vinko". Kako je igrati proti Hrvatom dobro ve nekdanji reprezentant Jasmin Čuturić. "Prisotno je veliko dodatnih emocij, verjamem, da bo tako tudi na naši tekmi. S Hrvati imamo kar dobre rezultate. Zmagali smo večkrat, kot pa izgubili."

"Hrvati so prepričani. Ne morejo se še odločit, ali bo 3:0 ali 3:1. Mi pa smo se tudi odločili, da glede na zadnje rezultate ne bomo preveč glasni, pa ne bomo govorili."

So pa varovanci Alberta Giulianija odločeni, da svoje povejo na igrišču in se prebijejo med osem najboljših reprezentanc stare celine.