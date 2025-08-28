Soli se je zahvalil Kržiču in Rancu, Možič pod (velikim) vprašajem

- FOTO: Damjan Žibert
Po uspešnem nastopu v elitni ligi narodov, v kateri je Slovenija zasedla četrto mesto, Slovence čaka svetovno prvenstvo med 12. in 28. septembrom v Manili na Filipinih.
V Azijo se bodo odpravili že 31. avgusta. Privajanje na časovno razliko bodo opravili na Japonskem, kjer Slovence čakata dve pripravljalni tekmi z ekipo Osaka Blazers Sakai. Nato se bodo odpravili na Filipine, kjer bodo pred SP igrali tekmi z Iranom in Argentino.
Zgovorni italijanski trener je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani dejal, da o zadovoljstvu še ne želi govoriti: "Kot trener si vedno želim boljše in še več. Želim izluščiti najboljše in igralce pripraviti do tega, da dajo od sebe največ, kar lahko. To je edini način, da na SP pridemo v takšnem stanju, kakršnega imamo v mislih, in da smo na pravi ravni za to tekmovanje."
"Trenutno precej delamo v fitnesu. Imamo še nekaj manjših težav, Tine Urnaut še ni čisto v redu, dela, kolikor je v njegovi moči. Ekipa trenira na polno, maksimalno jih potiskam. Igralci trpijo, ker so treningi tudi po dve uri dodatno, kar potrebujemo za ritem, predvsem Tine, Alen Pajenk in Gregor Ropret, ki niso bili v prvem delu veliko zraven oziroma skoraj nič. Nimamo veliko časa," je stanje orisal selektor Soli.
"Imamo le štiri tekme za pripravo, na katerih bodo igrali vsi igralci, ki bodo pripravljeni in na voljo za SP. Enako smo počeli že v ligi narodov in se nam je obrestovalo. Ves čas poudarjam, da se moč skriva v ekipi, ekipnem duhu, in ne pri posameznikih ter njihovih kvalitetah oziroma sposobnostih, in mislim, da je to bila tudi naša glavna moč v ligi narodov. Tega si si želim tudi za SP."
Na Možiča bodo čakali do zadnjega
Soli v Azijo ne bo vzel Jošta Krziča in Vida Ranca, ki se jima je zahvalil za prispevek. Trenutno treningi potekajo s 14 oziroma 15 igralci. "In 95-odstotna verjetnost je, da s temi igralci potujemo v Azijo, možnost je tudi 15. igralca, ampak to se bo še pokazalo v naslednjih dneh. Včeraj se je ekipi priključil Rok Možič, ki se sooča z vnetjem ovojnice v kolenu," je dejal Soli.
"Trenira po posebnem programu, ki ne vključuje skokov. Predlog zdravstvene službe je, da ne bi potoval z ekipo, ampak on si to želi, tako da se bo zdaj še odločalo. V nadaljnjih dneh bomo dokončno vedeli, kako je z njegovim stanjem," je še dejal slovenski selektor.
