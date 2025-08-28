Soli se je zahvalil Kržiču in Rancu, Možič pod (velikim) vprašajem

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je sredi intenzivnega pripravljalnega obdobja. Italijanski strateg na slovenski klopi Fabio Soli še nima končnega seznama igralcev, ki bodo z njim potovali v Azijo na svetovno prvenstvo. S seznama sta odpadla Jošt Kržič in Vid Ranc, ekipi se je pridružil Rok Možič, ki pa ima še nekaj težav s poškodbo.

Po uspešnem nastopu v elitni ligi narodov, v kateri je Slovenija zasedla četrto mesto, Slovence čaka svetovno prvenstvo med 12. in 28. septembrom v Manili na Filipinih.

Slovenija se bo na SP najprej pomerila s Čilom, 13. septembra, nato z Bolgarijo in Nemčijo.

V Azijo se bodo odpravili že 31. avgusta. Privajanje na časovno razliko bodo opravili na Japonskem, kjer Slovence čakata dve pripravljalni tekmi z ekipo Osaka Blazers Sakai. Nato se bodo odpravili na Filipine, kjer bodo pred SP igrali tekmi z Iranom in Argentino. Zgovorni italijanski trener je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani dejal, da o zadovoljstvu še ne želi govoriti: "Kot trener si vedno želim boljše in še več. Želim izluščiti najboljše in igralce pripraviti do tega, da dajo od sebe največ, kar lahko. To je edini način, da na SP pridemo v takšnem stanju, kakršnega imamo v mislih, in da smo na pravi ravni za to tekmovanje."

"Trenutno precej delamo v fitnesu. Imamo še nekaj manjših težav, Tine Urnaut še ni čisto v redu, dela, kolikor je v njegovi moči. Ekipa trenira na polno, maksimalno jih potiskam. Igralci trpijo, ker so treningi tudi po dve uri dodatno, kar potrebujemo za ritem, predvsem Tine, Alen Pajenk in Gregor Ropret, ki niso bili v prvem delu veliko zraven oziroma skoraj nič. Nimamo veliko časa," je stanje orisal selektor Soli. "Imamo le štiri tekme za pripravo, na katerih bodo igrali vsi igralci, ki bodo pripravljeni in na voljo za SP. Enako smo počeli že v ligi narodov in se nam je obrestovalo. Ves čas poudarjam, da se moč skriva v ekipi, ekipnem duhu, in ne pri posameznikih ter njihovih kvalitetah oziroma sposobnostih, in mislim, da je to bila tudi naša glavna moč v ligi narodov. Tega si si želim tudi za SP."

Kapetan Tine Urnaut še ni v optimalnem stanju, a bo zagotovo nared za nastop na SP. Žal pa je še vedno pod vprašajem nastop Roka Možiča. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Na Možiča bodo čakali do zadnjega