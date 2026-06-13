'Odlično je, da imamo širok kader in vsaka je pomemben del mozaika'

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Izbranke italijanskega stratega Alessandra Oreficeja so uspešno začele Evropsko ligo z dvema zmagama na prvem turnirju v črnogorskem Baru, kjer so premagale Črno goro in Gruzijo. Islandke so medtem na uvodnem turnirju izgubile s Slovakinjami in Avstrijkami.

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Slovenke so bile tudi proti Islandkam nesporne favoritinje. Na svetovni lestvici so namreč 19. in na evropski 13., medtem ko Islandke šele 102. reprezentanca sveta in 42. v Evropi. Doslej sta se ekipi merili le dvakrat v sklopu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2019, ko je Slovenija obe tekmi dobila s 3:0.

Razlika v kakovosti med reprezentanca je bila očitna, Slovenke pa po tretji zmagi na prav toliko tekmah trenutno zasedajo sam vrh evropske lige in ostajajo v boju za prva štiri mesta, ki peljejo na zaključni turnir. V slovenski izbrani vrsti je bila s 16 točkami najuspešnejša naturalizirana Gambijka Fatoumatta Sillah, medtem ko je Maša Pucelj prispevala deset, Lorena Lorber Fijok pa osem točk.

Alessandro Orefice in Eva Pavlović Mori FOTO: Aljoša Kravanja

"Dekleta so že na treningu prikazovala dobre predstave, psihološko pa so bila prav tako dobro pripravljena na današnjo tekmo. Ko igramo kakovostno in z dobro energijo, lahko dosegamo takšne rezultate, kot smo jih danes. V primerjavi s tekmo proti Gruziji smo današnji obračun uspešno nadzorovali. Izkoristili smo vsako žogo, vsak napad, saj smo si tudi zelo želeli, da obračun pred domačimi navijači dobimo. Naslednja tekma bo zagotovo težja kot današnja. Latvija na igrišču deluje zelo dobro, premore pa tudi nekaj igralk z odličnimi kakovostmi. Pomembno je, da si najprej odpočijemo, potem pa se dobro pripravimo na naslednje nasprotnice ter da se bomo tudi v nedeljo borili tako, kot smo se danes," je bil po tretji zaporedni zmagi izčrpen selektor Orefice.

"Vesela sem, da sem se lahko kljub šolskim obveznostim ponovno pridružila reprezentanci. Vemo, da je bila ta tekma pomembna za nas, mislim pa tudi, da smo vanjo vstopile dobro in zbranost ohranile do konca. V tretjem nizu se nam je skoraj nekoliko zalomilo, ampak smo zbrale glave in odigrale tako, kot je treba. Na tekmo z Latvijo se bomo pripravile enako, kot smo se danes. Nikogar ne podcenjujemo, Latvija ima dobro ekipo. Verjamem, da če bomo tudi v nedeljo igrale našo igro, bomo turnir zaključile z zmago," je povedala Emi Jurič.

Slovenke so Evropsko ligo začele s tremi zanesljivmi zmagami. FOTO: Aljoša Kravanja

Slovenke bodo v nedeljo na drugi tekmi pred domačimi gledalci ob 18. uri igrale še z Latvijkami, ki so prav tako izgubile obe uvodni tekmi, a prvim nosilkam lige Romunkam povzročale kar nekaj težav. V soboto bosta med seboj igrali Islandija in Latvija. "Zaenkrat gre vse po načrtu. Vidi se, da se naša forma stopnjuje iz tedna v teden. Pomembno je, da nadaljujemo v tem tempu in upamo na najboljše. Osredotočene smo na vsako tekmo posebej, tudi v nedeljo se bomo držale vsega, kar se bomo dogovorile na videoanalizi, in verjamem, da bomo tako lahko ponovno uspešne," pa je dejala Anja Mazej.