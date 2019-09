Slavljenec Urnaut: Na trenutke smo vrhunski, na trenutke pa pademo v serijo

Zanimivosti torkove tekme sta podatka, da je srbsko reprezentanco vodil selektor Slobodan Kovač , ki je pred tem slabe tri sezone uspešno vodil slovenske odbojkarje, Tine Urnaut pa je praznoval 31. rojstni dan. Slovenski kapetan je že dolgo eden ključnih članov slovenskega moštva, po tekmi s Srbijo pa je dejal: "To je bila generalka pred evropskim prvenstvom. Tako pomembna, kot je bila tekma s Srbijo, taka bo osnova na evropskem prvenstvu proti najboljšim ekipam. Brez dvoma je Srbija taka vrhunska ekipa, moramo se navadit igrati take tekme, na trenutke smo igrali vrhunsko, na trenutke pa pademo v serijo izgubljenih točk. Imelismo veliko vzponov in padcev, manjka nam še ta konstantnost, o kateri ves čas govorim in tisti, ki bo bolj potrpežljiv in konstanten v igri za menjavo, bo na koncu zmagal. Sigurno bi si želeli še več podpore s tribun, potem ko bo na EP šlo zares, bodo prišli tudi navijači."

Gregor Ropret pa je dejal:"Tudi tokrat smo, kot se nam dogaja praktično celo pripravljalno obdobje, imeli obdobja odlične igre in potem padce v igri, ki so še vedno predolgi in jih moramo prej prekiniti. Ne moremo si privoščiti, da nasprotnik osvoji štiri, pet točk v seriji. Drugače je bila dobra tekma, borbena in odlična igra z obeh strani tudi vse menjave, ki smo jih naredili, so prinesle nekaj pozitivnega v našo igro in mislim, da smo na dobri poti. So pa seveda še detajli in predvsem ta nihanja, ki jih moramo čim prej odpraviti, že jutri na drugi tekmi.«

"Občasno smo igrali zelo dobro, na trenutke pa tudi ne preveč, še posebej, ko smo bili brez Čebulja. V trenutkih, ko izstopi iz igre, ne znamo hitro odreagirati. A korak za korakom se izboljšujemo in prepričan sem, da je ekipa pripravljena na evropsko prvenstvo,"je po tekmi dejal slovenski selektor Alberto Giuliani.