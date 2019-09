Makedonski selektor: Slovenija je absolutni favorit, a ne prihajamo z belo zastavo

V skupini C so Slovenci še neporaženi po treh odigranih tekmah in tudi proti Makedoncem računajo na poln izkupiček. Slovenci so EP začeli z zmago s 3:0 v nizih proti Belorusiji, nadaljevali s 3:1 proti Finski in nato še s 3:0 proti Turčiji."Še ena težka tekma nas čaka, z zmago so Makedonci dobili zalet. Potrebna bo koncentracija, dobro je, da imamo tri zmage, tekma pa je pomembna v boju za prvo mesto v skupini," pravi slovenski reprezentant Alen Šket.

Makedonci so odigrali tekmo več in so zabeležili eno zmago (premagali so Beloruse 3:1 v nizih) in tri poraze. Slovenski odbojkarji so prve tri tekme odigrali brez napake, z zmago proti reprezentanci Severne Makedonije pa bi pričakovano prišlo do dvoboja za prvo mesto v skupini z Rusijo. Ta tekma bo na sporedu v sredo, prav tako ob 17. uri, saj so ruski odbojkarji odigrali že štiri tekme in prav toliko imajo zmag.

Makedonski selektor Nikola Matijašević zelo ceni slovenske odbojkarje: "Na prvenstvo smo prišli, da se učimo, da zmagamo enkrat je bil naš cilj.Na nas nihče ne računa, kar je lahko naša prednost. Slovenija je absolutni favorit ne samo na tekmi prot nam, temveč tudi na splošno na prvenstvu. Danes bomo poizkušali dobiti en set, da naredimo dobro tekmo pred to izjemno publiko. Ne bomo pa prišli z belo zastavo, borili se bomo po najboljših močeh."