Odmevi po tekmi z Rusijo: 'Hvala navijačem za pomoč, za nas se EP šele začenja'

Slovenski odbojkarji so proti Rusom pokazali veliko boljšo igro kot proti Makedoncem, a se tekma vseeno ni razpletla po njihovih željah. Zbornaja komanda je v vsakem nizu naredila manjšo prednost in jo nato zadržala do konca. Poraz za Slovence ni bil usoden, saj so si že zagotovili osmino finala, šlo je za boj za prvo mesto v skupini. To so osvojili Rusi, Slovenija pa je zasedla drugo mesto.

V razprodani dvorani Stožice so imeli slovenski odbojkarji izjemno navijaško podporo. To so izpostavili tudi igralci in selektor, vsi pa računajo, da bodo navijači njihov adut tudi na tekmi osmine finala, ki jih čaka v soboto. "To vzdušje res dodatno vliva energijo in to bomo od danes najprej res potrebovali. Proti Rusiji je bilo več želje, borbenosti, a so bili premočni. Želeli smo prvo mesto, a videli smo, da na evropskem prvenstvu res ni slabih reprezentanc, na kogarkoli naletiš, moraš odigrati maksimalno,"je po tekmi dejal Alen Pajenk.

"Sigurno smo si želeli vzeti vsaj kakšen niz, mogoče še kaj več. Ampak danes so Rusi enostavno igrali na zelo visokem nivoju, sploh njihov servis in potem posledično blok je bil nekoliko prevelika ovira za nas. Ampak kljub vsemu smo pokazali veliko več želje in borbenosti, kot na včerajšnji tekmi. Edino to je recept za naprej. To tekmo moramo čim prej pozabiti in se pripraviti za naprej, za osmino finala. Sedaj se evropsko prvenstvo šele dobro začenja,"je po tekmi dejal Gregor Ropret.