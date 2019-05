Urnaut pred napornim poletjem: Motiva nam nikoli ni manjkalo

Če vprašate kapetana slovenske moške odbojkarske reprezentance Tineta Urnauta , katero od omenjenih tekmovanj, ki jih bo z reprezentančnimi soigralci odigral v letošnjem poletju in na začetku jeseni, je na njegovem prioritetnem seznamu na najvišjem mestu, je odgovor kratek in jasen: "Zagotovo domače evropsko prvenstvo v Ljubljani. Če že moram izbrati." Kako tudi ne, saj ima ta, izjemno uspešna generacija slovenskih odbojkarjev edinstveno priložnost, da si pred bučno domačo publiko priigra še drugo odličje z evropskih prvenstev po srebru pred štiri leti. "Vsi se zavedamo, kaj nas čaka poleti. Prepričan sem, da nam motiva ne bo manjkalo. Tej generaciji odbojkarjev ga nikoli ni in ga tudi ne bo. Selektorja Alberta Giulianija sicer osebno še ne poznam dobro, a sem kljub vsemu pozitiven pred začetkom priprav. Mislim, da ima naš novi selektor veliko znanja in izkušenj, s katerimi nam lahko veliko pomaga. Tako na posamični kot tudi moštveni ravni," je pred začetkom priprav naših odbojkarjev uvodoma povedal kapetan izbrane vrste Tine Urnaut, za katerim je uspešna klubska sezona v dresu italijanske Modene.

Kje bo nadaljeval svojo športno pot, pa v tem trenutku še ni znano. "Na mizi imam kar nekaj konkretnih ponudb, o katerih zdaj ne bi govoril. Jasno je, da je zelo pomembno čimprej rešiti vprašanje klubske prihodnosti, toda to ne sme vplivati na mojo osredotočenost na stvari, zaradi katerih se bomo kmalu zbrali. Na vso srečo se bom kmalu odločil, v katerem klubu bom nadaljeval kariero," je nekoliko skrivnosten ostal Urnaut, a iz dobro obveščenih virov smo uspeli izvedeti, da sta ob mogočem ostanku v Modeni v igri še dva ugledna italijanska prvoligaša - Monza in Verona.



Predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret je v pogovoru za našo televizijo dejal, da ga veseli, da vsi najpomembnejši dejavniki (končno) pihajo v isti rog. To in malce športne sreče bo najbrž dovolj za nov (zgodovinski) mejnik slovenske moške odbojke. "Veseli me, da je prisotno veliko pozitivne energije. Predvsem pa me navdušuje pozitivna drža našega selektorja Giulianija. Prepričan sem, da bo storil vse, da bomo na koncu vsi zadovoljni. Vemo, da nas čaka s tekmovalnega vidika izjemno pestro in naporno poletje, a verjamem, da tudi uspešno,"pa je med drugim poudaril Ropret.