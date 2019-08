Slovencev ne zanima matematika, cilj je zmaga proti Poljski

Po uvodnem porazu proti Franciji (0:3) so slovenski odbojkarji na drugi tekmi brez izgubljenega niza premagali Tunizijce (3:0). Kot zadnji jih čakajo Poljaki, ki so glede na dosedanje tekme velik favorit za zmago in osvojitev prvega mesta, ki vodi na olimpijske igre. Svetovni prvaki so v petek in soboto tako Tunizijo kot Francijo premagali s 3:0.

Slovenci bi si olimpijsko pot zagotovili le z zmago 3:0, pri tem pa bi morali osvojiti 17 točk več kot tekmeci. A to še ni vse. Po prvi nedeljski tekmi se bo lahko izkazalo, da bo morala biti razlika med osvojenimi in prejetimi točkami še večja, saj imajo svoj matematični račun tudi Francozi. Ti upajo na zmago Slovenije s 3:0 in njihovo zmago s 3:0 proti Tuniziji ter veliko razliko med dobljenimi in izgubljenimi točkami na svoji tekmi. Na lestvici ima Poljska šest točk in razliko med dobljenimi izgubljenimi točkami +37, Slovenija in Francija imata tri točke, Slovenci razliko +4, Francozi pa –6.