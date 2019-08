Odbojkarice komaj čakajo na EP: Na prvenstvu bomo v najboljši formi

Slovenska reprezentanca se je vrnila z Madžarske, kjer je nastopila na močnem pripravljalnem turnirju v Szombathelyju. Naša dekleta so bila na zadnji tekmi pokala Savaria s 3:0 uspešnejša od gostiteljic in so v boju s Španijo, Grčijo, Francijo in Madžarsko osvojila končno 3. mesto.

Že pred odhodom v Szombathely je slovenski selektor Alessandro Chiappini napovedal, da reprezentanca na Madžarsko odhaja z namenom, da se dekleta navadijo na tekmovalni ritem, ki jih čaka na evropskem prvenstvu na Poljskem, obenem pa je na štirih težkih tekmah želel preizkusiti prav vse svoje varovanke. "Za nas je bil to zelo pomemben turnir petih dokaj izenačenih ekip. To je bila dobra priložnost, da se po tem drugem delu sezone preizkusimo, da preizkusimo vse naše igralke, da izvedemo nekaj rotacij, predvsem pa, da pridemo v ritem tekme za tekmo v kratkem obdobju. Podobni pogoji bodo namreč na evropskem prvenstvu. Prav nam je prišlo, da smo lahko igrali tudi z mladimi igralkami, saj so to zanje pomembne izkušnje, dobijo boljši občutek, kako na tej ravni vse poteka in v primeru, da jih bomo potrebovali, bodo na to bolje pripravljene. Takšne izkušnje kot ekipa iščemo, da lahko še napredujemo. Lahko smo tudi preizkusili nekatere situacije, lahko smo videli, kje so še naše omejitve, kaj moramo še popraviti in tudi to je zelo pomembno. Videli smo lahko, kakšno taktiko so proti nam ubrali nasprotniki in tako smo tudi videli, kje smo lahko še boljši. Nimamo več veliko časa, a še vedno dovolj, da še nekaj dodamo. Čakata nas še dve tekmi z Azerbajdžanom in to bo trenutek, ko bomo lahko strnili to, kar smo do zdaj postorili, videli, kje se nahajamo in kaj kot ekipa lahko dosežemo. Mislim, da vse poteka v pravi smeri in prepričan sem, da bomo do evropskega prvenstva v zares najboljši formi," je bil za uradno spletno stran zveze izčrpen slovenski selektor Chiappini.

"Ta turnir nam je zelo pomagal, da smo ujele ritem. Vesela sem, da smo vse igralke dobile priložnost in mislim, da smo vse igralke izkoristile vse tekme in pokazale našo igro. Zadovoljna sem s tem, kako nam je šlo. Zdaj nas čakata še zadnji pripravljalni tekmi z Azerbajdžanom in po tem mislim, da bomo stoodstotno pripravljene na evropsko prvenstvo," dodaja kapetanka reprezentance Eva Mori. Slovenske odbojkarice so turnir Savaria Cup sicer začele s porazom proti Franciji, tekmice so bile boljše s 25:20, 25:19 in 25:18, pri čemer je priložnost za dokazovanje na položaju sprejemalke dobila Eva Zatkovič, na igrišče pa so sicer stopile vse igralke z izjemoAne Marije Vovk inEle Pintar.

V nadaljevanju so Slovenke odigrale obračun s Španijo in prišle do zmage s 3:0 (24, 19, 21), ob Evi Mori, Izi Mlakar, Tini Grudina, Saši Planinšec, Lani Ščuka in Leji Janežič je tokrat zaigrala Vovkova. Na tekmi proti Grčiji, na kateri so naša dekleta klonila z 1:3 (22, -23, 16, 19), sta v začetni postavi na igrišče stopili Pintarjeva in Žana Zdovc Sporer.