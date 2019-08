Slovenke z zmago na EP ostajajo v boju za četrtfinale

Rubrika o zmagah slovenskih odbojkaric na evropskem prvenstvu ni več prazna. Slovenke so v 3. krogu EP premagale Portugalke in poskrbele za zgodovinsko zmago, pred tem pa izgubile s Poljakinjami in Belgijkami. V skupini B jih do konca prvenstva čakata še dve tekmi. Po treh tekmah v nizu od petka do nedelje imajo Slovenke danes prost dan, nato jih v torek čakajo favorizirane Italijanke, v sredo pa še Ukrajinke. Prav ta tekma bo, kot kaže, odločilna v boju za napredovanje, saj se v izločilne boje uvrstijo prve štiri reprezentance iz vsake skupine.

Slovenska reprezentantkaLana Ščuka je po tekmi s Portugalsko dejala: "V prvih dveh nizih se je še malo poznala naša negotovost s prejšnjih tekem. Čez tekmo smo lovile sigurnost in jo poskušale doseči. V tretjem nizu nam je to uspelo in dokazale smo, da znamo. Tudi vzdušje je bilo drugačno, igralke smo si zaupale. Nekako nam je koristila ta tekma, da smo osvojile to zmago, ki smo jo potrebovale, da nam povrne samozavest. Sedaj nas čakajo novi cilji."

Že pred začetkom skupinskega dela v skupini B v Lodžu so bile prva tri mesta "rezervirana" za Italijanke, Belgijke in Poljakinje, slovensko-portugalsko-ukrajinski troboj pa naj bi ponudil četrto reprezentanco za izločilne boje. Slovenke so po zmagi s 3:0 v nizih v boljšem položaju od Portugalk, zato bo odločitev, katera reprezentanca potuje v osmino finala, če bo šlo vse po načrtih, padla na tekmi Slovenije in Ukrajine.

"Zelo sem vesel, ker smo osvojili prvo zmago, in na to moramo biti ponosni. Tekma je bila dobra. Proti Portugalski ni lahko igrati, saj igra dobro, rešuje veliko žog in vsekakor ni bilo prelahko. To je bila za nas tekma z največ pritiska in ne predhodni dve. Dekleta so se dobro odzvala tudi v težkih trenutkih, in čeprav smo naredili nekaj napak, smo bili dovolj dobri, da jim nismo dovolili daljšega niza točk. Punce so se ob menjavah dobro odzvale in danes so vse nekaj prispevale k zmagi," je dejal selektor Alessandro Chiappini, ki bo moral s strokovnim štabom pripraviti strateški načrt za naslednji dve tekmi, predvsem za odločilno z Ukrajino.