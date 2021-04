Mariborski odbojkarji v finalu izsili četrto tekmo

Odbojkarji Merkur Maribora so v finalni seriji državnega odbojkarskega prvenstva izsilili četrto tekmo. Na tretji so v domači dvorani Tabor s 3 : 2 premagali ACH Volley in mu tako preprečili, da bi se že v torek veselil 18. naslova prvaka. Mariborčani so izid v zmagah znižali na 1 : 2.

Merkur Maribor - ACH Volley-8 FOTO: Aljoša Kravanja Najučinkovitejša v zmagovalni vrst sta bila Rok Možič s 26 in Jevgenij Kisiljuk z 20 točkami. Četrta tekma bo v petek v Tivoliju. FOTO: Aljoša Kravanja 1. DOL, finale, tretja tekma: Merkur Maribor ‒ ACH Volley 3:2 (-33, 16, 22, -23, 11) /1:2/ // - izid v zmagah