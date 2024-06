Odbojka je doma na Kanalu A

OGLAS

Komentator prvenstva bo novinar Matic Flajšman, ki ima s komentiranjem dogajanja na odbojkarskem parketu že precej izkušenj, a hkrati priznava, da ob uspehih Slovencev težko zadržuje svoja čustva. "Največji izziv pri komentiranju odbojke je zdržati tekmo od začetka do konca. Posebej, ko igrajo naši, ker smo takrat ponavadi priča razburljivim zaključkom. Dolgi nizi, ogromno emocij, včasih je med zahtevnimi igrami, še posebej, ko Slovenci zmagujejo, kar težko zadrževati solze," pred začetkom tretjega turnirja Lige narodov v Stožicah pravi Flajšman. Strokovni komentator Jasmin Čuturić: "To bo nova priložnost za naše fante, da se pokažejo slovenskemu občinstvu, hkrati pa bodo na svoj račun prišli tudi gledalci pred televizorji. Ti fantje namreč leta garajo za največji cilj vsakega športnika: to je nastop na olimpijskih igrah. Polne Stožice in glasni navijači so lahko del te zgodbe!"

Matic Flajšman bo v vlogi komentatorja pospremil zadnje nastope slovenskih odbojkarjev v letošnji izvedbi Lige narodov. FOTO: 24ur.com icon-expand

S parketa vas bosta pozdravila Sanja Modrić in Tadej Vidrih. "Kako neverjetno je vzdušje v Stožicah, ko igra slovenska odbojkarska reprezentanca, sem lahko sama doživela leta 2019. Še vedno sem prepričana, da bi naši odbojkarji osvojili zlato medaljo, če bi tisti finale igrali pred domačimi navijači. Letos imajo Slovenci izjemno priložnost, da odbojkarje na domačih tleh pospremijo na olimpijske igre," pravi Sanja Modrić.

Dolgoletni strokovni komentator odbojkarskih prenosov na Kanalu A Jasmin Čuturić FOTO: 24ur.com icon-expand

Evforično bo zagotovo tudi pred stadionom, navijači so tisti, ki športni dogodek spremenijo v nacionalni spektakel. Navijaške občutke bo lovila novinarka Barbara Bašić, ki se ji ob spominu na preteklo prvenstvo v Stožicah naježi koži. "Pripadnost teh fantov je izjemna. Poveznost med ljudmi, ki jo ustvarijo naši odbojkarji pa res nalezljiva. To veselje, energijo in ponos lahko doživite tudi sami – na tribunah ali pred zasloni!"

Sanja Modrić bo še enkrat več v svojem slogu povezovala studijski del pred, med in po vsaki tekmi slovenskih odbojkarjev v ljubljanskih Stožicah. FOTO: 24ur.com icon-expand