Slovenski odbojkarji ne počivajo pred prihajajočim evropskim prvenstvom

Slovenski odbojkarski reprezentanti med reprezentančnim odmorom ne počivajo, temveč svoje znanje prenašajo na mlajše generacije. Četverica naših uspešnih odbojkarjev, in sicer Tine Urnaut, Mitja Gasparini, Jan Kozamernik ter Dejan Vinčić, namreč gostijo svoje odbojkarske kampe. Da je slovenska odbojka zares na vrhunski ravni, so zaslužni tudi sami, v letošnji Ligi narodov so se odlično odrezali, že kaj kmalu pa jih čaka tudi evropsko prvenstvo, ki si ga boste lahko ogledali na naši televiziji.

Tine Urnaut je letos izvedel že 6. edicijo kampa, ki ga tradicija drži na Koroškem, od koder Tine tudi prihaja. Mitja Gasparini in Jan Kozamernik sta svoji prvi izvedbi izpeljala v Izoli in Ljubljani. Ena izmed udeleženk Janovega kampa je navdušeno pripovedovala: "Uživala sem na kampu KOZA, všeč mi je bila celotna ekipa, še posebej je naredil vtis name Jan, ker je bil res ves čas z nami." Dogajanje pa je seveda pokomentiral tudi on: "Glede na to, da je bila to prva izvedba, sem izredno presenečen nad odzivom otrok in hvaležen odlični ekipi, s katero nam je uspelo organizirati kamp na takem nivoju. Otroci so izredno uživali, tudi sam sem se počutil, kot da sem udeleženec kampa, saj sem se uspel pobližje spoznati z vsemi otroki, uspelo mi je predstaviti naš "poklic", zanimalo jih je, kako je biti profesionalni odbojkar, z veseljem sem odgovarjal čisto na vsa vprašanja. Veselim se že naslednje izvedbe."

Dejan Vinčić bo letos že drugo leto zapovrstjo popestril športno dogajanje v Novi Gorici. Fantje tako nesebično zapolnijo svoj prosti čas, ki ga imajo med dvema pomembnima reprezentančnima akcijama, in sicer Ligo narodov ter pripravami na prihajajoče evropsko prvenstvo, ki si ga boste lahko ogledali na Kanalu A, s pričetkom 1. septembra. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo septembrsko evropsko prvenstvo, ki ga bodo skupaj gostile Poljska, Češka, Finska in Estonija in na katerem bo branila srebrno odličje, začela z obračunom proti Češki. Spomnimo tudi, da so naši odbojkarji v elitni Ligi narodov nizali izjemne rezultate in si s tem močno povečali ugled v svetu odbojke ter še povečali pričakovanja pred prihajajočim prvenstvom.

Vodja kampa izpostavila njihovo nesebičnost ter pripravljenost na delo z mlajšimi generacijami Pogovarjali smo se z Ines Vidič, ki je vodja kampov Dejana Vinčića in Jana Kozamernika ter tudi izvršna direktorica OK Gorica, leta 2018 pa jo je Svetovna odbojkarska organizacija FIVB povabila v novo ustanovljen oddelek, kjer je kot ena izmed 12 event managerjev odgovorna za specialne odbojkarske projekte, kot so na primer tudi elitna Liga narodov. "Z reprezentanti se poznamo že dolgo, sodelovali smo na različnih področjih, ideje o kampih so se rodile že pred kar nekaj leti, Tine vsa ta leta že izvaja svoj kamp, ostali fantje so "čakali" na pravi trenutek v svojih napornih in dolgih sezonah. Reprezentanti s kampi prenašajo svoje znanje na otroke, jim nudijo aktivno odbojkarsko poletje, pomagajo pri individualnem napredku.

Izpostavila je tudi lansko ter letošnje leto, ki je bilo za športnike izredno naporno zaradi vseh omejitev in preprek, ki jih je prinašal spopad z novim koronavirusom. "Z uspešno izpeljanim kampom v Novi Gorici v lanskem letu v času korone smo dokazali, da se tudi v težkih časih da delati, če to počneš s srcem!" Svoj pogled pa je seveda usmerila tudi v prihodnost. "S Tinetom že kujeva načrte za izvedbo kampa 2022, Mitja pa je postavil zelo visok standard kampov na slovenski obali. Vsekakor bodo fantje ohranjali tradicijo, saj smo vsi skupaj dokazali, da so potrebni in da se otroci vsako leto z veseljem vračajo." Povedala je tudi, da je biti član takšnih projektov zagotovo izjemna čast ter da so tako fantje kot tudi sama hvaležni, da lahko živijo svoje sanje in te z veseljem prenašajo na otroke.

