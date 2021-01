Serija turnirjev odbojke na snegu se pričenja v Avstriji

Zadnji turnir evropske serije, ki je v letih 2017 in 2018 gostovala tudi v Kranjski Gori in v kateri so slovenski odbojkarji in odbojkarice že zabeležili vrhunske rezultate, je sicer potekal februarja lani v Donovalyju na Slovaškem.

Pred več kot desetimi leti je bil prav Wagrain prizorišče prvih tekem v odbojki na snegu, ki se je kasneje razvila v uradno odbojkarsko panogo pod okriljem svetovne in evropske zveze, promocijsko pa smo jo leta 2018 tudi že lahko spremljali v okviru zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu. Zadnji turnir evropske serije, ki je v letih 2017 in 2018 gostovala tudi v Kranjski Gori in v kateri so slovenski odbojkarji in odbojkarice že zabeležili vrhunske rezultate, je sicer potekal februarja lani v Donovalyju na Slovaškem, marčevski turnirji in evropsko prvenstvo pa so bili zaradi pandemije covida-19 odpovedani.

CEV je za zdaj na uradni koledar uvrstila le prva dva turnirja, zaključni dogovori z organizatorji iz Švice in Italije pa še potekajo. Je pa že zdaj znano, da tudi v 2021 ne bomo spremljali državnega prvenstva v odbojki na snegu, ki ga je morala Odbojkarska zveza Slovenije tik pred zdajci odpovedati že v lanskem letu.