Slovenci prek Nemcev po preobratu do polfinala olimpijskih kvalifikacij

Prvi niz je Nemčija odlično odprla in povedla s 7:1. Slovenski odbojkarji so nato dolgo lovili priključek, do katerega so dokončno prišli v samem zaključku. Evropski podprvaki so imeli na koncu kar sedem zaključnih žog, a so bili vselej premalo zbrani. Na drugi strani so Nemci izkoristili tretjo, naposled pa je bilo po kar 42 minutah igre 34:32.

V drugem nizu so domačini zaigrali s pomlajeno, rezervno ekipo. To so izkušeni Slovenci znali izkoristiti. Bilo je 25:20, prvo zaključno žogo je uspešno realiziral Tonček Štern.

Nato je nivo slovenske igro nekoliko padel. Nemški servis je bil na najvišjem nivoju, varovanci Alberta Giulianija pa nanj niso imeli pravega odgovora. Po enem izmed številnih asov domačih je na semaforu pisalo že 10:5, do konca pa so Nemci zadržali prednost. 25. točko so dosegli prav z asom, Slovenci pa so se zaustavili pri 19.

V četrtem nizu je bilo stanje na parketu berlinske dvorane dolgo časo izenačeno, pri vodstvo Slovenije z 18:16 pa je Klemen Čebulj sprožil dva izjemna servisa, s katerima je soigralcem priigral odločilno prednost za zmago in izenačenje na 2:2.



V odločilnem, petem nizu dvomov o zmagovalcu praktično ni bilo. Slovenci so ves čas vodili, na koncu pa je – tako kot v druge delu – zaključil Tonček Štern, ki je izkoristil prvo zaključno žogo na servis nasprotnika.

Že omenjeni Čebulj je bil najbolj razpoložen v naši izbrani vrsti. Dosegel je kar 25 točk, od tega šriti neposredno z začetnih udarcev. Z 20 mu je pomagal Štern, 15 točk je vpisal bloker Alen Pajenk, z eno manj pa je k zmagi izdatno prispeval še kapetan Tine Urnaut.