Kozamernik: Današnji rezultat boli

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi svetovnega prvenstva, ki ga gostijo Filipini, priznala premoč Bolgarom. Razigrani nasprotniki so bili boljši s 3:2 (19, 14, -18, -23, 13). Naslednja odločilna tekma naših odbojkarjev proti neugodnim Nemcem je že v sredo ob 15.00. V spodnjem članku si lahko pogledate, kako so se slovenski odbojkarji odzvali na boleč poraz.

"Ja, prva dva seta. Kaj naj rečem? Bolgari so odigrali perfektno odbojko. Takšna odbojka je zagotovo za sam vrh sveta in bilo je težko igrati z njimi. Vse so tikali, in v bloku in obrambi tako mi nismo imeli rešitve. Potem pa smo začeli malo bolj pametno igrati in smo malo spreobrnili rezultat. Tudi v bloku in obrambi smo pobrali, tako da... Potem smo igrali tisto našo igro in bili smo zelo blizu zmage. Ampak kaj, malo več sreče so imeli Bolgari," je po tekmi dejal prosti igralec Jani Kovačič.

"Ja. Današnji rezultat boli. No, mislim, da z naše strani pristop oziroma vstop v tekmo ni bil primeren, ni bil pravilen, in na tem nivoju si tega žal ne moremo privoščiti. Če želimo zmagovati takšne tekme. Potem pa res prepotreben preobrat. Gledali smo lepo Slovenijo, lepo smo stali na igrišču, stali skupaj, dajali energijo, igrali lepo odbojko in jih s tem v bistvu omejili. Zato ker oni... V prvih dveh setih so igrali odbojko, ki smo jim jo mi dovolili igrati. In potem v petem setu je veliko priložnosti ostalo neizkoriščenih. Vedno je tako: kdor je bolj zbran v teh trenutkih, naredi manj napak, tisti je boljši. Zmaga je bila blizu, dobro smo začeli, a na koncu ni bilo dovolj," pa je bil jasen Jan Kozamernik.

"Ena zelo fizična tekma od samega začetka. V prvem in drugem setu smo se spustili v takšno agresivno igro z njimi, kar ni prineslo rezultata. Opozarjali smo na njihovo agresivno igro, na njihovo višino, in potem ko smo v tretjem setu začeli igrati našo igro, nekako strnili vrste, igrali pametno in držali žogo na naši strani ter tudi bolje servirali, je bilo dosti lažje. Tako da vidim ogromno pozitivnih stvari. Škoda tistega slabega začetka, pa tudi nekaj sreče je zmanjkalo na koncu, da bi izvlekli dve točki, ampak upam, da bo že na naslednji tekmi proti Nemčiji veliko bolje," pa je dodal Žiga Štern.