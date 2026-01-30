Odbojkarski spektakel v Celju: v soboto dobimo pokalna prvaka

V zadnjih nekaj letih smo boj za eno od dveh lovorik pod okriljem Odbojkarske zveze Slovenije lahko spremljali v Ljubljani, Kopru in Velenju, zdaj pa se bodo najboljše slovenske ekipe ljubiteljem športa predstavile v Celju, ki bo prvič prizorišče katerega od odbojkarskih final.

Ženski finale med GEN-i Volleyjem in OTP banko Branik se bo začel ob 14. uri, moški obračun med ACH Volleyjem Ljubljana in Panvito Pomgrad pa bo na sporedu ob 17. uri.

ACH Volleyju Ljubljana, ki odkrito računa na novo lovoriko, bo načrte skušala prekrižati Panvita Pomgrad iz Murske Sobote. Odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana so si pot v veliki finale Pokala Slovenije priigrali po zmagah nad Šoštanjem Topolšico v osmini finala tekmovanja, Calcit Volleyjem v četrtfinalu in Alpacem Kanalom v polfinalu. Nekoliko lažjo pot je imela Panvita Pomgrad, ki je najprej odpravila KEKOOpremo Žužemberk, zatem Fužinar Sij Metal Ravne, v polfinalu pa se je rešila iz že izgubljenega položaja in po hudem boju slavila nad Krko.