Odbojka

Odbojkarski spektakel v Celju: v soboto dobimo pokalna prvaka

Celje, 30. 01. 2026 10.11 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
S.V. M.F.
Pokal finale

V soboto se bo v Celju odvijal finale odbojkarskega pokala. V boj za lovoriko se bosta podali najboljši ženski ekipi, GEN-i Volley in OTP banka Branik, ter moški ekipi, ACH Volley Ljubljana in Panvita Pomgrad. Odbojkarske boje bo gostila dvorana Zlatorog, tekme pa boste lahko spremljali tudi na Kanalu A in VOYO.

V zadnjih nekaj letih smo boj za eno od dveh lovorik pod okriljem Odbojkarske zveze Slovenije lahko spremljali v Ljubljani, Kopru in Velenju, zdaj pa se bodo najboljše slovenske ekipe ljubiteljem športa predstavile v Celju, ki bo prvič prizorišče katerega od odbojkarskih final.

Ženski finale med GEN-i Volleyjem in OTP banko Branik se bo začel ob 14. uri, moški obračun med ACH Volleyjem Ljubljana in Panvito Pomgrad pa bo na sporedu ob 17. uri.

ACH Volleyju Ljubljana, ki odkrito računa na novo lovoriko, bo načrte skušala prekrižati Panvita Pomgrad iz Murske Sobote. Odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana so si pot v veliki finale Pokala Slovenije priigrali po zmagah nad Šoštanjem Topolšico v osmini finala tekmovanja, Calcit Volleyjem v četrtfinalu in Alpacem Kanalom v polfinalu. Nekoliko lažjo pot je imela Panvita Pomgrad, ki je najprej odpravila KEKOOpremo Žužemberk, zatem Fužinar Sij Metal Ravne, v polfinalu pa se je rešila iz že izgubljenega položaja in po hudem boju slavila nad Krko.

odbojka pokal finale

'Imeli smo svoje priložnosti, ki jih nismo izkoristili'

